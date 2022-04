Rosario Ibarra de Piedra fue sepultada en NL, piden continuar con su lucha por los desaparecidos

MONTERREY, NL. (proceso.com.mx).–Frente al féretro de la activista doña Rosario Ibarra de Piedra, su hija Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llamó esta tarde a la sociedad mexicana a continuar con la lucha que inició su madre para encontrar justicia y democracia en el país.

En el Panteón de Dolores de esta capital, minutos antes de darle sepultura, la ombudspersona lanzó un mensaje a unas 100 personas reunidas, para pedirles que hagan realidad el anhelo libertad de María del Rosario Ibarra de la Garza, fallecida el sábado de causas naturales a los 95 años.

“No nos despedimos, porque así como hoy vienen, yo quisiera pedirles que nos sigan acompañando en esta lucha, que no nos abandonen, que se vuelvan multiplicadores y que en sus centros de trabajo, con sus familias lleven la idea de que tenemos qué continuar la lucha de una pionera de los derechos humanos: Rosario Ibarra de Piedra, esta luchadora que como han dicho muchos no es solo la madre de la familia Piedra si no de muchos ciudadanos”, dijo su hija.