Sheinbaum, Nahle y Ebrard salen por redes sociales en defensa de la reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Mientras se realizaba la sesión en la Cámara de Diputados con la discusión de la reforma eléctrica, en redes sociales se registro también una confrontación más agresiva entre simpatizantes y críticos de la iniciativa presidencial.

En tanto que a favor se argumentó que habría un beneficio al pueblo y se cerraban las puertas a la inversión extranjera; los que escribieron criticando la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador recordaron las propuestas inconclusas del jefe del ejecutivo de bajar el precio de la gasolina, reducir la pobreza, impulsar el crecimiento económico y reducir los índices de violencia.

Además rechazaron la “Ley Bartlett”, en referencia a esta iniciativa de reforma que tiene como meta dar autonomía a la Comisión Federal de Electricidad que dirige el exgobernador de Puebla y exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

De parte de Morena, gobernadores, funcionarios, la dirigencia y simpatizantes hicieron un llamado a un voto a favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y calificaron de “vende patrias” a la oposición.

El historiador Enrique Krauze escribió un par de mensajes: “La única Traición a la Patria es culpar de “traición a la Patria”, a quien piensa diferente”.

Luego: “Hoy el Poder Legislativo debe refrendar su responsabilidad republicana: ser el contrapeso al Poder Ejecutivo, sobre todo cuando éste se ejerce con intolerancia y despotismo”.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, defendió a su vez la iniciativa al rechazar que con ella la electricidad será producida con combustóleo, un residuo obtenido después de la refinación de petróleo crudo, el cual al quemarse produce gases contaminantes como el azufre.

“Los que se oponen a la Reforma Eléctrica siguen dando como argumento que @CFEmx va a generar con combustóleo. Les recomiendo escuchar el informe del Presidente para salir de dudas. La Reforma Eléctrica significa soberanía, bienestar y energías limpias.”, escribió en sus redes.

A su vez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, manifestó en sus redes: “Hoy es un día importante, apoyar la reforma eléctrica del Presidente López Obrador es un imperativo estratégico. Recordar que la mexicanización de 1960 dio lugar al mayor crecimiento económico de nuestra historia. En contraste, su reversión en 2013 nos condujo al estancamiento”.

Por su parte, Rocío Nahle, secretaria de Energía del gobierno de México, apuntó a los diputados que se oponen a la reforma de defender intereses extranjeros.

Hoy el precio de la gasolina regular en USA uD83CuDDFAuD83CuDDF8 está en 23.70 pesos el litro; en México cierra en 21. 68 pesos en promedio. uD83CuDDF2uD83CuDDFD.



No hay justificación alguna para quienes apoyan intereses extranjeros.



¡LA PATRIA ES PRIMERO!

?@Mx_Diputados? pic.twitter.com/0LnnI6O7ij — Rocío Nahle (@rocionahle) April 17, 2022

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a los diputados de su partido “soldados de la 4T”.

Las y los @DiputadosMorena y aliados que darán la batalla en favor de la #ReformaEléctrica, hoy harán historia. ¡Ustedes son las y los soldados de la #4T! No dejaremos que nada se anteponga a los intereses del pueblo y al futuro de nuestro país”, escribió.

Alfonso Durazo, gobernador de Morena, sostuvo que apoya el voto a favor pues permitirá fortalecer la industria eléctrica mexicana y nacionalizar el litio, entre otras ventajas.

Los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla manifestó en sus redes: “Hoy se está discutiendo y se decidirá uno de los capítulos más importantes en la historia de México. Los recursos energéticos son de los mexicanos y debemos de cuidarlos”.

Mientras que el de Baja California Sur, Víctor Castro, afirmó: “Con humildad exhorto a diputadas y diputados federales se definan patrióticamente votando a favor de la #ReformaEléctrica”.

Por su parte, Mario DiConstanzo redactó dirigiéndose al coordinador de Morena, Ignacio Mier: “Sr Diputado @NachoMierV, el petróleo es un recurso natural ; la energía eléctrica NO lo es , ya que tiene que generarse. No confunda, las ganas de comer, con las ganas de ir al baño” .

“Hoy gracias a la Oposición ; no habrá imposición ! Va por México; VA! Rechacémonos la ley Bartlet! No va a pasar !”, redactó Di Constanzo ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.