AMLO descarta plantear nueva reforma eléctrica; heredará esa tarea a candidatos para el 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya no presentará otra reforma constitucional en materia energética durante lo que resta de su gobierno pero advirtió que el candidato de la Cuarta Transformación para 2024, lo debe plantear desde la campaña para recuperar los bienes del pueblo y la nación que fueron entregados a empresas privadas nacionales y extranjeras.

El mandatario descartó presentar otra reforma en la materia porque, dijo, él puede garantizar que el precio de la luz no aumentará.

En la conferencia mañanera se le preguntó:

—Con el aval a la industria eléctrica y la eventual aprobación de la ley minera, ¿se da por satisfecho en este tema energético por lo que resta de su administración o todavía cabría la posibilidad de presentar (otra iniciativa)?

—Hay que buscar la forma de que se fortalezca la CFE, que se fortalezca, que la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio.

—¿Cuál sería la vía?—se le insistió.

—Lo mismo, tener cada vez más votos, la vía democrática, quienes vayan a la elección del 2024 tienen que plantearlo.

—¿Todavía presentaría otra iniciativa en materia energética?

—No, no, no, porque yo ya resuelvo. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, yo garantizo eso. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional.

El mandatario insistió en buscar “Hay que buscar la forma de que se fortalezca la Comisión Federal y que la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio”, sostuvo.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró que los aspirantes a la candidatura presidencial por el bloque partidista encabezado por Morena deben plantear nuevamente una reforma constitucional en el sector energético para después del 2024.

“Yo recomendaría: hay que recuperar los bienes del pueblo y de la nación que los oligarcas y gobernantes corruptos de México entregaron a extranjeros.

Previamente, dijo que cuando comenzó su lucha por llegar a la presidencia de México hablaba de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación.

“Costaba mucho trabajo describirlos, pero ahora nos ayudan, nos están ayudando con estos actos, porque son momentos de definición y esto ayuda. Y a ver qué van a decir los ciudadanos, qué va a decir el pueblo, que es el soberano, a ver cómo les va a ir cuando vengan nuevas elecciones, ese es el juicio de la historia y, como dice la canción, ya el corrido lo dirá, no va a pasar mucho tiempo, ya vamos a saber”, indicó el mandatario.

Luego, comentó que en la buena política no se gana siempre, “eso es lo que les digo a los que se hacen pasar por demócratas”.

“Nosotros empezamos y sabíamos que no íbamos a ganar a la primera, pero que íbamos a abrir camino, es una lucha. Es como la película esa de Robert Redford que se filma en La Habana, que es un jugador de póker y está con políticos y los políticos se desesperan, y él les dice: ‘Es que el póker es distinto, ustedes quieren ganar siempre, en el póker se pierde y luego se gana’”, agregó.

Por ello, señaló que sus simpatizantes deben seguir luchando siempre y en este caso, los que vayan a sucederlo tendrán que darle continuidad al proyecto obradorista, refirió.