Rechazo a la reforma eléctrica demuestra que se vive un auténtico estado de derecho

CIUDAD DE MÉXICO (apo).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el rechazo a su reforma eléctrica ayer en la Cámara de Diputados, representa “un triunfo” para la democracia porque se demuestra que en México “se vive un auténtico” estado de derecho.

En la conferencia mañanera, dijo que “es triste” porque también se exhibe la traición de la llamada clase política a la sociedad y señaló que sus adversarios carecen de ideales y principios.

“Y lo que no suena lógico, suena metálico. Les interesa mucho el dinero, no tienen convicciones, no le tienen amor al pueblo y como dice la canción de Rubén Blades el que no quiere a su Patria, no quiere a su madre o algo así”, expresó.

#ConferenciaPresidente. Hace una lectura política @lopezobrador_ de lo sucedió ayer: es un triunfo de la democracia y del Estado de derecho. Señala que fue un “momento estelar” en el que “terminó la simulación” pic.twitter.com/NT9hvmgBVl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 18, 2022

No obstante, el mandatario se refirió a una estrofa la canción Latinoamérica de Calle 13, que ya había parafraseado en sus redes sociales en agosto de 2019 y que dice: “Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina”.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal dijo que el rechazo a su reforma constitucional el sector eléctrico sea un revés a su gobierno y presumió los resultados de una encuesta que difundió la semana pasada una empresa estadunidense donde lo colocan en segundo lugar de aceptación social entre los mandatarios del mundo.