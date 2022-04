AMLO asocia protestas por Tren Maya con freno a Calica para extraer material de Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el surgimiento de ambientalistas que se oponen al proyecto del Tren Maya, coincide con el impedimento legal que tiene la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, a través de su filial en México denominada Calizas Industriales del Carmen (Calica), para extraer material pétreo en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Advirtió que luego de haber denunciado públicamente el daño ambiental que ha provocado Calica en Playa del Carmen y la suspensión de la concesión que recibieron de gobiernos anteriores, la campaña mediática contra el proyecto del Tren Maya se ha intensificado.

“Y ya estoy pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar el material que se llevaban a Estados Unidos, ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, están llegando”, indicó.