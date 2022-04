AMLO reprocha a diputados por salirse de la sesión durante la votación para nacionalizar el litio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los legisladores del bloque opositor conformado por el PAN, PRI y PRD, que ayer abandonaron el salón de pleno de la Cámara de Diputados, durante la aprobación de la reforma a la Ley Minera que envió el gobierno federal para nacionalizar el litio en México.

“Imagínense, salirse (del salón) y de que son traidores a la patria, quienes entregan a extranjeros bienes nacionales, eso no hay duda, eso lo dijo Ricardo Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas y está en la carta, en el planteamiento claro, de Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, que no le anden buscando, no actuaron de forma consecuente”, aseguró.

En la conferencia matutina, el mandatario sostuvo que el desdén de la oposición está relacionado con “la ambición" de empresas privadas y gobiernos extranjeros por el litio, mineral considerado como estratégico en el desarrollo tecnológico global.

“Tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan extranjeros, me consta de que lo ambicionan, no estoy seguro pero hay quienes sostienen que el golpe de Estado en Bolivia tuvo que ver con el litio, yo no lo puedo asegurar, si no lo diría, Evo Morales lo dijo, pero ese es su punto de vista”, expresó.