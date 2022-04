Nunca se quejaron por Xcaret y concesión a empresa de EU: AMLO ante críticas de daños por Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en acusar a empresarios, actores, cantantes y políticos, a quienes calificó de “seudo ambientalistas sin escrúpulos morales”, de impulsar una campaña mediática subsidiada por organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos en contra del proyecto del Tren maya en el sureste de México.

Dijo que, hasta el momento, el gobierno federal no ha sido notificado sobre una nueva suspensión del tramo 5, otorgada por un juez federal de la ciudad de Mérida, Yucatán por supuestos daños ambientales y advirtió que van a responder por la misma vía para defender legalmente la obra emblemática de su administración.

Natalia Lafourcade: nadie me ha pagado para opinar sobre el Tren Maya

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que, ya que es dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, dijo y agregó: