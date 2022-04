AMLO amenaza a Calica con cancelar la concesión para extraer material pétreo en Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya negocia con los directivos de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company y su filial en México denominada Calizas Industriales del Carmen (Calica), para cancelar la concesión que recibieron con el propósito de extraer material pétreo en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En la conferencia mañanera, el mandatario reveló que le plantearon tres opciones a los dueños de la constructora para que dejen de provocar daños irreversibles al ecosistema de la zona, entre ellas, destaca la clausura del lugar, convertir la zona de depredación en un parque ecoturístico y la tercera, es comprarles el predio que son más de dos mil hectáreas a precio de avalúo.

“La clausura, porque ya no se permite que extraigan material, eso ya no se puede permitir. Que tienen muchas influencias en el Departamento de Estado, porque es una de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos, pero yo creo que hasta los mismos accionistas de Vulcan van a entender que esto no es posible, no puede haber un doble discurso de decir que nos preocupa el cambio climático y que estemos haciendo esta destrucción”, advirtió AMLO.

Dijo que en caso de que los directivos de la constructora extranjera decidan acudir a tribunales internacionales para hacer valer los beneficios de la concesión que les otorgó el gobierno de México, serán exhibidos pública y jurídicamente por devastar la selva de Quintana Roo y el mar Caribe.

Si se van a tribunales, porque además hay denuncias, pues vamos a tribunales y vamos a hacer la denuncia formal en organismos internacionales. A ver qué van a hacer los de la ONU, a ver qué va a hacer Greenpeace, que nos ayuden en esto”, sostuvo el mandatario.

Reiteró su planteamiento de convertir la zona impactada en un parque turístico con opción de muelle para trasladar a paseantes en embarcaciones.

“Y lo tercero es que les compramos el terreno completo, hacemos un avalúo de cuánto cuesta y tenemos recursos para convertir esto en un parque natural”, expresó AMLO.

Hasta el momento, dijo, los dueños de la constructora no han emitido una respuesta a las opciones planteadas por el gobierno de México para que dejen de dañar el medio ambiente en Playa del Carmen.

“Toda esta zona —esto es importante también que la gente lo sepa— eran bienes nacionales y se crearon fideicomisos, era de la nación y en el periodo neoliberal se fueron apoderando de todos estos terrenos; pero, bueno, ya no nos vamos a meter a hacer una arqueología de lo agrario, ya se tiene que respetar la posición, lo que ya se llevó a cabo desde el punto de vista jurídico, aunque, la verdad, fue un gran abuso”, señaló.