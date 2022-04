AMLO llama al diálogo a empresas beneficiadas con contratos de autoabasto y evitar tribunales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ayer se aprobó la reforma a la Ley de Minería para evitar que empresas particulares lucren con el litio y lanzó un llamado a los representantes de las empresas extranjeras beneficiadas con los contratos de auto abasto a dialogar, porque dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que estos mecanismos de generación y uso de electricidad son ilegales.

Incluso, advirtió que está terminando de hacer el análisis de las compañías que están en “la ilegalidad completa” y violan la Constitución para exhibir la información en la conferencia mañanera.

“Vamos a buscar un proceso de transición, donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y al mismo tiempo, se les brinden opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”, indicó.

En la conferencia matutina, el mandatario dijo que está feliz porque se logró el propósito de “proteger” a la CFE con la resolución de la SCJN y expresó que va a cumplir su compromiso de que el precio de la energía eléctrica en los hogares, no aumente.

Previamente, hizo un llamado a los representantes de empresas que se beneficiaron con el esquema de sociedades de autoabasto para obtener energía eléctrica, a dialogar en lugar de llegar a los tribunales con el propósito de mantener "sus privilegios”.

“Hago un llamado a las empresas para que revisen lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda que es ilegal, es un fraude, el mecanismo de autoabasto que crearon, es una especie de mercado clandestino, informal, ilegal, tenemos que hablar, yo no puedo hacerme de la vista gorda y no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales”, sostuvo.