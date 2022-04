AMLO respalda a Cuauhtémoc Blanco, dice que la "traen contra él y no dejan de atacar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ahora enfrenta una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó al Congreso local un juicio de procedencia para retirarle el fuero, bajo el argumento de que el mandatario cometió los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación, y enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante una autoridad.

En la conferencia matutina, el mandatario señaló, sin mencionar su nombre, que el ex gobernador morelense Graco Ramírez “la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco y no dejan de atacar, pero yo lo apoyo”, advirtió.

“Tiene gente que le heredaron, hicieron las leyes antes de que saliera el gobierno anterior de tal forma que, lo dejaron atado en el Congreso y la Fiscalía”, aseguró AMLO.

Explicó que una de las cosas que hicieron sus antecesores en el periodo neoliberal, fue otorgar cargos por 10 o 15 años y se trata de pues inamovibles.

“No se puede mover a un Fiscal estatal, no solo eso, como burla también, 10 o 15 años para los Fiscales anticorrupción, puestos por los gobernadores en turno, hay fiscales, ya lo he dicho aquí, que llevan 10 años o más y si vemos los resultados, pues ya no deberían estar”, sostuvo el mandatario.

“Si se tratara de cualquier trabajador, ya los hubiesen despedido, no es nada subjetivo, son resultados. ¿A ver, qué has hecho en el tiempo que llevas? Y si en 10 o 12 años no has avanzado pues tú eres parte del problema, entonces, eso sucede en Morelos lo dejaron a Cuauhtémoc Blanco rodeado, atado, impedido de hacer cosas y lo hemos estado ayudando y voy a seguir visitando Morelos”, dijo y agregó:

“Y estamos apoyando a ese pueblo que es extraordinario, ejemplar, el pueblo de Morelos desde el Sitio de Cuautla, desde que se coreaba `por un cabo doy un real, por un soldado un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón`”, dijo el presidente López Obrador.