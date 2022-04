El youtuber Peraki Soto acusa que Juan José Origel abusó de él cuando era menor de edad

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El youtuber Raúl “Peraki” Soto acusó al periodista de espectáculos Juan José Origel de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad.

“Cuando yo llego a esta casa, dentro de esa puerta se encontraba la persona que se llama Juan José Origel, mejor conocido como Pepe Origel, en el cual yo le tenía que dar un servicio y lo voy a contar tal y como fue”, comentó el influencer al periodista Luis Magaña, en el programa Magañismo.

“Peraki” denunció que el abuso sucedió cuando tenía 16 años y contó cómo fue el día en que supuestamente fue violentado por Origel, en momentos que vivía en un mundo de violencia, drogas y violaciones, por lo que normalizó la situación, pero fue “adoptado” por un actor en Veracruz y así fue como se involucró en el medio artístico.

“Me empecé a involucrar con gente más adulta que yo, después me metí en muchos problemas y la familia que me adoptó me corrió de la casa y fue cuando empecé a prostituirme, cuando tenía 16 años. Iba a fiestas con políticos y famosos, hasta que me mandaron a la Ciudad de México donde conocí a Juan José Origel”, narró.

Siguió: “Yo me prostituía, yo quiero que sepa la gente que yo estoy consciente de eso, pero en su momento yo pensé que estaba bien. Años después sé que está mal. Esta mal porque abusaron de mi vulnerabilidad”, confesó.

Contó que Origel contrató un servicio que “era muy aparte” donde le dio “placer sexual” como regalo de cumpleaños, cuando sabía que estaba mal porque era menor de edad y se imaginó que el señor “ya tenía una edad avanzada”.

“Fue la única vez que me metí con él. No me dijo su nombre, pero yo sabía quién era. Empezó con cariños y me pidió que me quitara la ropa. Hubo una relación sexual… Quiero aclarar también que esa fue la única ocasión en la cual yo me metí con Pepe Origel”, destacó.

En el programa Chismorreo criticaron al youtuber por hacer la denuncia en un programa y no “en otra instancia”, pues desde su punto de vista “estas cosas se hacen de otra manera”, dijo una de las conductoras.

“Peraki” dijo en ese programa que en su momento denunció al conductor de noticias de espectáculos, pero nunca tomaron en cuenta su declaración, ya que las autoridades consideraron que fue “algo que se buscó por andar metido en las drogas”.