AMLO defiende campaña de Morena para exhibir a diputados como traidores a la patria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la campaña anunciada por el partido Morena para exhibir públicamente como “traidores a la patria”, a legisladores del bloque opositor conformado por el PAN, PRI, PRD y MC, que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica que envió el gobierno federal al Congreso de la Unión.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa, cuando se trata del bienestar del pueblo”, expresó.

Incluso, rechazó la posibilidad de que esta campaña contra legisladores de oposición ponga en riesgo futuras negociaciones o acuerdos políticos entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo.

“Está en el Código Penal y ahora lo voy a poner también, ahora, si defender a Iberdrola o las empresas extranjeras en contra de los mexicanos, no es traición, qué me digan qué es”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que en México no existe polarización porque el país no está dividido en 50-50, sino que se trata de “una élite” que está inconforme con la política de su gobierno.

“Ojalá no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe en México, solo que se estén refiriendo a una élite y el pueblo, eso sí. Aquí no estamos 50 - 50 con todo respeto. Yo les puedo decir que hay más polarización en Estados Unidos que en México”, dijo y agregó: