AMLO llama a trabajadores de STUNAM a rebelarse y elegir de manera libre a su dirigente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores a rebelarse contra dirigentes “charros” porque, aseguró, existen condiciones para ser libres y renovar las estructuras sindicales de forma democrática.

En la conferencia mañanera, el mandatario habló sobre la elección de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Suman), que se realizará el próximo fin de semana.

“Entonces, es un llamado general, no es intromisión. No sé quién quedó cuando falleció Agustín Rodríguez Fuentes -exsecretario general del Stunam quien falleció en febrero pasado a los 71 años- no sé quiénes son los candidatos, no tengo información sobre eso, nada más es un llamado a que actuemos como mujeres, como hombres libres. Eso es todo”, expresó.