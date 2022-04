Grupo de la DEA en México “estaba infiltrado”, afirma López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tras la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, su gobierno decidió desmantelar el año pasado una oficina antinarcóticos que era coordinada en México por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), por actuar de forma “unilateral” y estar “infiltrada” por el mismo narcotráfico.

“Entonces, ya nada más para decir sobre este tema que ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo. Sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel estratégico estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo. Es que ese es un problema que ha existido y es algo que respetuosamente nosotros recomendamos al gobierno de Estados Unidos, porque tiene que haber orden y confianza”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que, actualmente, su gobierno mantiene cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero se procura que “respeten” la soberanía de México.

“Ya hay un lineamiento: no a violaciones de nuestra soberanía, no a que operen grupos extranjeros en funciones que sólo corresponden a las autoridades mexicanas, no a la violación de derechos humanos, no a masacres, no a la tortura. Todo eso está claro y se cumple diariamente todos los días”, dijo, y agregó:

“Antes (los agentes de la DEA), entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos. Entonces ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía”, indicó.

Luego, aseguró que las autoridades de Estados Unidos “saben muy bien” que ahora, el gobierno de México “no tiene” relaciones de complicidad con nadie.

“Lo saben perfectamente, existen relaciones respetuosas y el cuestionamiento que nosotros hacemos, también muy respetuoso, es de que requieren de mayor control, disciplina, profesionalismo, que se respeten jerarquías, porque a veces da la impresión de que abajo se mandan solos, pero ese es otro asunto”, sostuvo.

El mandatario respondió de esta forma a quienes critican el desmantelamiento de una oficina del gobierno de México que era coordinada por la DEA para realizar operativos en contra de los capos del narcotráfico en México.

“Ya es otra la relación, pero se quedaron algunos malacostumbrados. Es que durante mucho tiempo no se hizo valer la soberanía de México porque no había autoridad moral, entonces a todos los tenían ahí en la lista, pero ya no es así”, refirió AMLO.

También señaló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy respetuoso de la soberanía de México porque siempre ha delirado sobre la igualdad entre ambas naciones, así como los mismos funcionarios estadunidenses y los expertos entienden la nueva política bilateral.

“Quienes se quedaron mal acostumbrados fueron nuestros compatriotas internacionalistas, expertos, comunicadores, porque estaban acostumbrados a mantener esa relación de subordinación, se acostumbraron a eso”, acusó el mandatario a sus adversarios.

“Hasta Enrique Krauze, que se mete ya en todo, se quejaba de cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos cómplices, paleros, chalanes. No, les falta información, eso se hizo hace como un año”, agregó.

Calderón, Sarukhán y el operativo Rápido y Furioso

Incluso, aseguró que se demostró jurídicamente que el grupo desmantelado estaba infiltrado por la delincuencia, inclusive refirió que “uno de sus jefes” está siendo juzgado en Estados Unidos, reveló sin dar a conocer el nombre del inculpado.

“Entonces, es buena la relación, pero con respeto. Ya no es el tiempo en que estaba Felipe Calderón y Arturo Sarukhán de embajador, y entraban y metían hasta armas, ya no es el tiempo de los operativos esos, como el Rápido y Furioso, ya no”, advirtió AMLO.

Sobre este caso, el presidente Obrador aseguró que se trata de un expediente abierto y que ahora ya no se realizan acciones conjuntas similares entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Me llama mucho la atención que haya tanta simpatía en ciertos medios de información, no en todos, con las agencias extranjeras. Es de las cosas que crecieron mucho en el periodo neoliberal. Yo recuerdo que cuando detuvieron y perdió la vida uno de los Beltrán Leyva, en Cuernavaca ¿no?, profanaron el cuerpo, le pusieron dólares encima. Declaró el embajador de Estados Unidos, llegaron a decir qué le tenían confianza a la Marina, no al Ejército Mexicano, ofendiendo a una institución como la Secretaría de la Defensa”, reprochó.

Por ello, emplazó al expresidente panista Felipe Calderón a explicar por qué permitió que instituciones del Estado mexicano se pusieran al servicio de agencias extranjeras.

El presidente López Obrador aseguró que los agentes de la unidad desmantelada en México que coordinaba la DEA, realizaban operativos sin el conocimiento de las autoridades del gobierno de Estados Unidos de mayor nivel.

“Eso es muy delicado porque tienen informantes que se quedan en los grupos de la delincuencia. Un poco lo que sucedió cuando la creación de Los Zetas, de que un número considerable de miembros del Ejército, de fuerzas especiales, fueron cooptados”, comparó AMLO.

“Entonces, no es un asunto de indisciplina o de falta de autoridad o que debe de prevalecer, sino de conocimiento desde arriba”, precisó.

Luego, recordó que el fiscal durante el gobierno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda y sostuvo que el operativo fue ejecutado por “agentes de abajo y que ellos no sabían”.

“Imagínense, detener al secretario de la Defensa de un país y que no se enteren arriba. Nosotros hemos hecho un llamado siempre muy respetuoso a que pongan orden porque son asuntos muy delicados, o sea, se tiene que saber; y evitar desde luego el contubernio de autoridades con la delincuencia, lo que existía en México, que se calla porque defienden a quienes son nuestros adversarios”, indicó.

Enseguida, reveló que en ese momento se tomó la decisión de desmantelar la unidad coordinada por la DEA en México porque tomaron una decisión sin informarnos y además, le fabricaron los delitos al general Salvador Cienfuegos, sostuvo AMLO.