Lorenzo Córdova: No es indispensable una reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que no es necesaria una reforma electoral al asegurar que la confiabilidad de las elecciones en México ya no es un problema.

“Nuestro sistema electoral es un sistema funcional. No creo que sea indispensable una reforma electoral, pero si hay una reforma que nos sirva para mejorar nuestro sistema, para continuar ese proceso de cimentación y de robustecimiento de los logros democráticos que hemos alcanzado, pues bienvenida sea, siempre y cuando sea para resolver problemas y no para crearlos donde hoy no los hay”, dijo durante su participación en el seminario Los desafíos de la democracia, a 45 años de la Reforma Política de 1977, de la UNAM.

El consejero presidente explicó que, en caso de que se decida llevar a cabo una reforma, deben cumplirse las siguientes condiciones básicas: Que haya un consenso unánime entre los actores políticos; que sea para mejorar el sistema, no retrocesos, y sea producto de diagnósticos adecuados, es decir, que esté basada en datos objetivos y no en filias ni fobias políticas.

De esta manera, Lorenzo Córdova fijo una posición ante el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que enviará al Congreso una propuesta de reforma electoral para que “el pueblo” escoja directamente a magistrados y consejeros de la materia, con el objetivo de que se garantice “la democracia en el país y que no haya jueces con actitudes tendenciosas”.

El presidente ha delineado algunos de los puntos de esta reforma que contemplaría la reducción del número de diputados y senadores; recortes a los presupuestos de ambas cámaras; convertir al INE en un órgano de alcance nacional, que absorba las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), incluyendo la organización de las votaciones locales, como una medida para ahorrar recursos.

Durante su participación en el foro del jueves, Córdova consideró que, aunque el modelo del INE y los OPLE es perfectible, funciona y, “hoy, da cuenta de una realidad incuestionable: las elecciones ya no son un problema en México”.

Dijo que este modelo fue producto del proceso evolutivo que perfeccionó las reglas de la competencia política y explicó que “ha rendido buenos frutos en los más de ocho años que lleva en operación”.

“Hace más de 45 años, antes de la reforma política de 1977, el régimen político era excluyente de las minorías; las reglas de acceso al poder y a la representación popular eran absolutamente inciertas y la única certeza era que siempre ganaba el candidato oficial”, manifestó ante representantes y autoridades de la comunidad académica.