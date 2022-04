AMLO denuncia “doble moral” de Martín Moreno y adversarios que lo acusan de promover el odio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó “la doble moral” de sus adversarios que ahora impulsan una campaña mediática para acusarlo de promover el odio entre los mexicanos, luego de que el mandatario acusó a legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional en la industria eléctrica de traición a la patria.

Incluso, puso como ejemplo una declaración del escritor Martín Moreno previo a la elección presidencial de 2018, donde sostuvo que “si se pudiera regresar a la época de la Inquisición”, él quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo de la Ciudad de México y afirmó que el ciudadano que votara en ese entonces por Morena, sería “un traidor a la patria”.

“Esta es la doble moral, las dos caras, es la hipocresía, eso me lo dijo una vez, y me quedé pensando, Carlos Monsivais, me dijo: No te olvides que la única doctrina de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía`”, expresó el mandatario.