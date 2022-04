Marchan en Monterrey y San Nicolás por Debanhi y Yolanda

MONTERREY, N. L., (apro).- Marchas simultáneas fueron efectuadas para protestar, en esta capital, por la muerte de Debanhi Susana, y en San Nicolás, por la desaparecida Yolanda, de quien sus familiares dicen no ha sido buscada desde que se le perdió el rastro el 31 de marzo.

En Monterrey unas mil mujeres se concentraron esta tarde frente al edificio de la Fiscalía Estatal en la colonia independencia, para manifestarse por el hallazgo anoche del cuerpo sin vida de Debanhi, que había desaparecido entre la noche del 8 de abril y la madrugada del 9 después de acudir con amigos, a una fiesta en Escobedo.

Algunas mujeres efectuaron grafiti en cristales del edificio y en el recibidor, mientras pedían la salida del Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero y el secretario de Seguridad estatal Aldo Fasci.

El contingente, que recorrió la avenida Morones Prieto, y luego Constitución donde interrumpieron durante un par de horas el flujo vehicular, terminó en las Capillas del Carmen, donde sería velada la joven de 18 años, fallecida por una contusión profunda en el cráneo, en causas aún no aclaradas por la autoridad.

En el exterior de las capillas, sentadas en el carril de flujo normal de la Avenida Constitución, pidieron a los alcaldes que se manifestaran activamente frente al problema de las desapariciones, pues al mantenerse al margen son cómplices de estos crímenes.

Pidieron el cese de Fasci y Guerrero y al gobernador Samuel García le demandaron que, además de pronunciarse para proteger a las mujeres, pidieron que les garantice seguridad.

“Estamos exigiendo justicia para todas las mujeres de Nuevo León. No queremos un gobernador que sea solamente un influencer. Queremos que se tomen acciones, porque solamente hablar de que ‘quien se mete con las mujeres se mete con Nuevo León’, sabemos que no es así. Queremos que nos brinde la seguridad de la que tanto habla y que, ya vimos todos que no tenemos, desde hace tanto tiempo y de la que él pregona”, dice.

El gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León acudieron a la funeraria para dar el pésame a los familiares de Debanhi. El mandatario dijo que acudiría al Palacio para estar en la manifestación de las mujeres.

Posteriormente, el contingente se desplazó a la Macroplaza, frente al Palacio de Gobierno, a donde llegó a las las 21:00 horas. Ahí mujeres tomaron el altavoz para relatar sus episodios de violencia y reclamar por sus familiares desaparecidos.

En un video que circula en redes se ve al gobernador Samuel García que enfrenta algunas manifestantes, que le reclaman: “¿Qué pasó con Debanhi? ¡No fue un accidente!”, “¡Queremos seguridad!”, se escucha que una grita.

García Sepúlveda les pidió confianza para que sus casos fueran atendidos por la encargada de la Secretaría de la Mujer, Eusebia González y la de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, María de la Luz Balderas.

Dijo que presionaría para que los casos de la localidad fueran activados por la Fiscalía Estatal y los que están en la instancia federal, con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

A las 22:00 horas se disolvió el contingente entre peticiones de líderes mujeres que pedían que no hubiera daños al palacio, para no caer en provocaciones. De cualquier manera, desde el interior, por debajo de la puerta fue arrojado líquido extinguidor.

Marchan en San Nicolás

Simultáneamente fue efectuada otra marcha en el municipio de San Nicolás, por familiares de Yolanda Martínez Cadena de 28 años que desapareció en la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector, cuando salió de la casa de su abuela a buscar trabajo.

Los manifestantes, que caminaron por la Avenida Conductores de esa misma colonia, pidieron que la Fiscalía especial la buscara, pues no se han esperado en localizarla.