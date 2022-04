Mi hija está muerta, confié en la Fiscalía y no hicieron su trabajo: padre de Debanhi

MONTERREY, N L (apro).- El cuerpo hallado en el fondo de una cisterna en el exterior de un motel del municipio de Escobedo, es el de Debanhi Susana, confirmó su padre Mario Escobar, quien lamentó haber confiado en la Fiscalía Estatal que investigaba la desaparición.

En declaración que esta madrugada dio a los medios locales, expresó sus dudas por la forma en que fueron llevadas las pesquisas, pues hay inconsistencias en la presentación que le hicieron de unos videos en una empresa de tráileres, que recorrieron para buscar a la chica de 18 años desaparecida el 8 de abril pasado.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía. Mi hija está muerta, y no sé qué hacer”, dijo el hombre quien, acompañado de su esposa Dolores, se presentó desde anoche en el Motel Nueva Castilla, en la colonia del mismo nombre, detrás de donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones encontraron el cuerpo al fondo de una cisterna de unos cuatro metros de profundidad.

Inicialmente se mencionó que Debanhi Susana Escobedo Bazaldúa había caído por accidente en el pozo y se golpeó la cabeza, lo que habría provocado el desenlace fatal, aunque la Fiscalía de Nuevo León se negó a confirmar las causas de la muerte y la identidad del cadáver, hasta concluir las pruebas periciales genéticas del cuerpo.

En ese mismo sitio, los investigadores ya habían efectuado inspecciones de campo, en días pasados, para localizar a la estudiante universitaria.

Visiblemente dolido, Mario Escobedo dijo que estaba arrepentido de confiar en la Fiscalía, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, pues no hubo un seguimiento adecuado a la investigación después de que, la madrugada del día 9, su hija salió de una quinta donde estaba reunida con amigos y fue dejada de ver, incluso por un taxista de servicio por aplicación, que la dejó abandonada en la carretera y quien, supuestamente, le tomó la conocida foto en la que se le ve sola.

“Ellos (en la Fiscalía) no hicieron su trabajo, porque no supo delegar a tanta gente, desde mi punto de vista. Debanhi sale de la quinta y pasan asuntos extraños. Llega al punto de la fotografía que tenemos y luego a la empresa Alcosa, y ahí desaparece. En Alcosa nos encontramos con que efectivamente en uno de los videos de afuera se ve que pasa Debanhi y se pierde su imagen”.

“Cuando me meto a la segunda y tercera cámara, hay un brinco de 10 a 12 minutos en donde salen dos tráilers que son los que se investigaron, el TR31 y el TR35. No tenía nada, la Fiscalía, por eso yo digo que me equivoqué porque les creí. Soy culpable de haberles creído. Y yo le decía al Fiscal: ahí está, y la gente se nos acercaba y nos decía ahí es. Nunca nos creyó y aquí tenemos el resultado”, en mención al predio donde se concentró el cuerpo, alrededor del motel.

El gobernador Samuel García anunció que este viernes tendría una reunión con todos los integrantes del Sistema de Prevención de Violencia Contra la Mujer, donde dijo que daría más información sobre el tema de desapariciones, aunque luego del hallazgo del cadáver en Escobedo, no hubo ya convocatoria hoy para medios.