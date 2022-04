Podemos obligar a aerolíneas a operar en el AIFA por interés público, pero es mejor convencer: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que podrían ejercer su autoridad para obligar a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de la Ciudad de México, a trasladarse “por interés público” al nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), no obstante aclaró que es mejor, persuadir que imponer.

En la conferencia mañanera, el mandatario respondió a las críticas de sus adversarios que reprochan el hecho de que a un mes de inaugurada el AIFA, “no hay vuelos”.

“Todos los intelectuales orgánicos, los que no están contentos con la transformación porque son conservadores o estaban a favor del régimen de corrupción de injusticias y privilegios simulando de que eran independientes, ahora están diciendo que lleva un mes y no se usa, que no hay vuelos, esa es su campaña”, señaló López Obrador.