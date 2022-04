Ricardo Monreal: "Soy el mejor para suceder al presidente López Obrador"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se auto nombró como “el mejor para suceder al presidente” Andrés Manuel López Obrador.

Durante la presentación de su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, en San Luis Potosí, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que, “sin duda”, podría ganarle a cualquier otro candidato que se postule a las elecciones presidenciales de 2024.

En su presentación, el senador recordó que ha acumulado, durante 45 años, la experiencia suficiente en el servicio público para tomar el cargo al frente del país y continuar con el proyecto de transformación del jefe del Ejecutivo.

“Sin halago de boca propia, porque eso es vituperio, pero estoy preparado, tengo experiencia acumulada, tengo 45 años en el servicio público, provengo de una familia humilde, 14 hermanos, he sido producto de la cultura del esfuerzo y creo que soy el mejor para suceder al presidente López Obrador”, afirmó.

Dijo que le ganaría “a todos”, pues está preparado, lúcido y con buena salud para enfrentar los obstáculos que le pongan.

“A todos, les puedo ganar a todos, lo digo sin falsas modestias, estoy preparado, estoy con mi plena lucidez, al cien por ciento y con plena salud para enfrentar los retos, los desafíos del México Moreno”, manifestó.

Esta no es la primera vez que Monreal Ávila manifiesta sus aspiraciones como presidenciable. El pasado 18 de marzo, en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, dijo que no declinaría una candidatura, pues a pesar de los conflictos internos que hay en Morena por la sucesión presidencial, su aspiración es “legítima”.

Aseguró que no abandonará la contienda y continuará su lucha con “la ley en la mano” para llegar a la Presidencia:

“Si mañana digo que ya no quiero nada, ni me interesa nada, te aseguro que dejarán de insultarme y dejarán tranquilos a mis colaboradores, pero no lo voy a hacer, voy a luchar hasta el final y con la ley en la mano, confiando en Dios. Lo único que he hecho a través de la historia es ser un hombre leal con el presidente López Obrador”, sostuvo.

El viernes 8 de abril, Monreal Ávila señaló que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, es la candidata predilecta del mandatario federal.

En conferencia de prensa, dijo que continuará trabajando por lograr la simpatía de la ciudadanía, no obstante, le deseó suerte a la mandataria local a dos años de que se lleve a cabo la elección presidencial.

“Todo el mundo sabe que es una aspirante desde el momento mismo en el que el presidente lo dio a conocer ya hace un año. A mí no me parece anormal, me parece normal que ella esté en ese proceso y que esté luchando porque dentro de Morena pueda participar. No voy a hablar mal de ella, no creo que sea el momento, le deseo suerte”, comentó entonces.