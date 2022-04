Youtuber Mafian TV entró al motel Nueva Castilla antes de que encontraran a Debanhi. Esto vio

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “¡Trece días aquí! ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces?”, gritó el señor Mario, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, en uno de los videos que el youtuber Fabián Pasos de Mafian TV logró grabar cuando encontraron el cuerpo de la joven de 18 años, que desapareció el 9 de abril pasado.

Mientras transmitía en vivo la página Mafian Tv en Facebook, autoridades cercaron Motel Nueva Castilla en Escobedo.



Papá de Debanhi grito a los investigadores “13 días aquí, cuantas veces estuvieron aquí” #DebanhiEscobar pic.twitter.com/WI54QD5UNy — Mario Castillo (@mariocastillob) April 22, 2022

El youtuber relató que el jueves pudo entrar al motel Nueva Castilla, donde contó las cámaras de seguridad que estaban activas en el momento que fue vista Debanhi. Aseguró que lo dejaron recorrer completo el motel, lugares aledaños, escondrijos y donde había cisternas.

En un video de 24:22 minutos, expuso que por más que se quisiera esconder un cuerpo, el olor a putrefacción sería evidente, algo imposible de no detectar.

En segundo lugar, recordó que antier estuvieron presentes en ese motel los binomios caninos, montaron un operativo e incluso fueron a la cisterna que él grabó y que está al exterior del motel.

“Ayer, en el video que hicimos dentro del motel, una de las encargadas del lugar me dijo, me confirmó que en ningún momento tuvieron una orden de cateo. Y lo que me llama mucho la atención es que, después de cuántos días, la encuentran en el lugar que estaba a escasos 25 metros del lugar donde todos los días estaba la familia de Debanhi”, señaló el youtuber.

También relató que otra de las encargadas le dijo textualmente que le habían pasado el registro de todos los visitantes al motel, por lo que las cámaras de seguridad deberían tener el número de placas y los rostros de todos los probables implicados en el caso.

Mafian Tv visitó el motel Nueva Castilla unas horas antes de que los policías de Nuevo León acordonaran la zona y encontraran un cuerpo que, según el padre de Debanhi Escobar corresponde a ella.

Fabián Pasos, de Mafian Tv, grabó varios videos antes y después de visitar el motel. En las imágenes que grabó el youtuber dentro del hotel, contó tres cámaras de monitoreo, de las cuales no queda una grabación al final.

Al salir del lugar, se observa al fondo la barda que se encuentra cerca de la cisterna, en donde supuestamente hallaron el cuerpo.

Mafian Tv incluso captó el momento en que los ministeriales acordonaron los negocios aledaños a la zona en que desapareció la joven.

¿Qué le pasó a Debanhi?

El 8 de abril fue a una reunión en una quinta cerca de la PGR Escobedo. Fue vista por última vez el 9 de abril a las 5:00 horas, después de que un supuesto taxista la abandonara en la carretera, luego de que sus amigas la dejaron en la fiesta.

El 11 de abril, la familia de Debanhi compartió una fotografía de la joven que fue vista por última vez en la carretera Laredo, en Escobedo, Nuevo León, alrededor de las 5:00 horas del 9 de abril.

Este jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de Debanhi, en una cisterna de un motel que ya había sido cateado.