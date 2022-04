AMLO llama “hipócrita” a Eugenio Derbez: critica el Tren Maya y apoyó parque Xcaret

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los artistas al proyecto del Tren Maya, cancelaron el diálogo planteado para este lunes en Palacio Nacional y calificó de hipócrita al actor Eugenio Derbez por criticar la obra del gobierno de México en el sureste y apoyar a la empresa privada Xcaret que ha impactado de manera negativa los cenotes y ríos subterráneos de la Riviera Maya.

“El Tren Maya no va a afectar ni un cenote y río submarino, pero sí hay quienes han afectado cenotes y los pseudo ambientalistas y artistas, no protestan”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió en pantalla una imagen del actor Eugenio Derbez donde encabezó la inauguración de un hotel de la empresa Xcaret.

“Esa empresa turística (Xcaret), sí ha hecho trabajos de unir cenotes, desviar ríos y vi una foto donde quien inaugura un hotel en Xcaret es Eugenio Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero? El nuevo desarrollo de Xcaret en Valladolid (Yucatán), sobre cenotes, entonces, basta de la hipocresía”, reprochó AMLO.

Por ello, dijo que el gobierno de México tiene un compromiso con el pueblo de no cometer injusticias, no destruir el territorio y no dañar el medio ambiente.

“No es una pose, llevamos años luchando por eso”, dijo y agregó:

“Ahí está, se ponen tímidos aquí, es que hay que hacer cada vez más pública la vida pública”, indicó el presidente López Obrador.

Previamente, comentó que los actores y cantantes que aparecieron en una campaña mediática en contra del Tren Maya, rechazaron el diálogo para aclarar sus dudas sobre la obra que se realiza en el sureste mexicano.

“Dijeron que no, Eugenio Derbez y otros querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación”, sostuvo López Obrador.

Incluso, dijo que lo mejor para que sus adversarios no utilicen a su gobierno de forma negativa, los opositores al Tren Maya serán atendidos por funcionarios de su administración, encargados del medio ambiente y la obra ferroviaria.

“Sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores González o el director de Fonatur, Javier May Rodríguez y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades”, refirió.

Además, señaló que donde no hay derecho de vía, obtenido desde los años 50, por donde pasaba el tren del sureste, se está abriendo una brecha nueva sin dañar el medio ambiente.

“Molesta mucho que se tome en cuenta al pueblo porque piensan que son ignorantes, los que son de la élite, se sienten expertos hasta los mismos científicos no pueden negar el conocimiento que tienen los campesinos del medio ambiente, son conocimientos que han heredados de generación en generación”, aseguró el presidente.

Enseguida, mostró nuevamente el video realizado por el gobierno de México donde entrevista a pobladores y autoridades comunitarias del ejido Jacinto Pat de Tulum, quienes aseguran que las obras del Tren Maya no dañan los cenotes, los ríos subterráneos y la selva del estado de Quintana Roo.