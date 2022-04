AMLO revira a Trump: “No vamos a permitir que utilicen a México como piñata”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “A mí me cae bien el presidente Donald Trump, aunque es capitalista”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el expresidente estadunidense sostuvo en un mitin político que doblegó al gobierno de México con el programa “Quédate en México” al amenazar con el aumento de los aranceles a los productos mexicanos.

Al respecto, consideró que sus adversarios exageran y ahora utilizan la postura del expresidente de Estados Unidos para asumirse como “nacionalistas”.

En la conferencia mañanera, dijo que no va a polemizar sobre las declaraciones de Donald Trump, argumentado que “él es así”, descartó que la postura del exmandatario sea ofensiva y señaló que en su libro “A la mitad del camino” narra cómo fue la relación con el magnate que pretende postularse nuevamente a la presidencia de EU.

No obstante, advirtió que no va a permitir que los políticos de los partidos Demócrata y Republicano, utilicen a México como “piñata” en el contexto de las campañas electorales para renovar el Senado y varias gubernaturas de la unión americana.

También, hizo un llamado a los paisanos mexicanos que radican en Estados Unidos para que no voten por los miembros de los partidos políticos que insulten a México y otros países del continente americano y el Caribe.

“Decirles a nuestros paisanos con origen mexicano y que votan en Estados Unidos y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadunidense para que, si se maltrata a México o algún país de América latina y del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del demócrata o republicano, que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blandes, que no lo olviden, `el que no quiere a su patria no quiere a su madre`”, indicó.