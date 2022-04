Así fue retirada la palma durante la madrugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de más de cien años de estar ubicada en el Paseo de la Reforma, la madrugada de este lunes fue retirada la palma de la glorieta ubicada en la avenida Río Rhin, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades recordaron que este ejemplar nativo de las Islas Canarias murió a causa del “hongo rosado” y que, pese al tratamiento que se le dio, no pudo ser salvada. Por estas condiciones, representa riesgo de caer y dañar a peatones y automovilistas.

Las labores de retiro iniciaron alrededor de la 10 de la noche del domingo y terminaron hacia las 3:00 de la mañana de este lunes. Trabajadores del gobierno capitalino partieron en varios trozos el ejemplar, con ayuda de grúas, y los colocaron en tráileres en los que fueron llevados al Vivero Nezahualcóyotl.

Ahí, de acuerdo con la Secretaría de Marina, las partes serán analizadas y luego entregadas a colectivos que le harán a una intervención artística.

En tanto, el lugar de la glorieta será saneado, mientras la ciudadanía decide, mediante una consulta en internet, qué ejemplar arbóreo se plantará en el lugar de la palma.

La jefa Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, acudieron al lugar para supervisar el retiro.

“A pesar de que se estuvo interviniendo con especialistas, no pudo salvarse y ya, la palma que está muerta, no se puede quedar en este lugar porque puede ser riesgosa para la población. Entonces se hace este retiro y se está pidiendo a la gente que conozca cuáles son las propuestas de las especies, algunas son nativas de México, otras no, para que se decida cuál es el mejor árbol que pueda quedar en este sitio”, explicó la mandataria local.