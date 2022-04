Aún hay corruptos en el gobierno; es herencia neoliberal: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en su gobierno persisten actos de corrupción de servidores públicos y consideró necesario realizar un cambio generacional apoyado en la moralización de la vida pública, “en purificar la vida pública”.

“Y se debe de ir avanzando porque ese también fue un problema, una mala herencia del periodo neoliberal. No se formaron servidores públicos honestos, con mística, con deseos de servir al pueblo, sino era llegar a los cargos para sacar provecho personal, para enriquecerse, para tener departamentos como ese de Loret de Mola, o departamentos en el extranjero o grandes mansiones, o después de venir de abajo terminar viviendo en una mansión en Las Lomas”, sostuvo.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre presuntos actos de corrupción en el organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

“La directora de Capufe, Elsa Veites, es una mujer honrada, pero seguramente está batallando porque son estructuras en algunos casos viciadas; no todos los trabajadores también, porque hay gente honrada, pero sí hay unos vivales”, advirtió.

Luego, consideró que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos del gobierno federal están relacionados con las convicciones de cada persona.

“Es cuando no les gusta a los conservadores hipócritas cuando pongo el ejemplo de que no es lo mismo Rosa Icela (Rodríguez), secretaria de Seguridad Pública que (Genero) García Luna. Pues sí, no es lo mismo el que estaba en Capufe que Elsa Veites, el que estaba en la administración anterior o en la anterior”, dijo.