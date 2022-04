Loret de Mola a AMLO: "ruin que hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ante la nueva critica del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus propiedades, el periodista Carlos Loret de Mola anunció que responderá a sus “calumnias” y aseguró que el jefe del Ejecutivo solo lo quiere utilizar como cortina de humo para no atender el tema de la violencia hacia las mujeres en México.

Carlos Loret de Mola exigió a AMLO que se ocupe de lo que las mujeres en el país, Loret calificó como “desalmado y ruin” que el mandatario hable mal de él para no enfrentar a las mujeres de todo el país.

En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso supuestos bienes que posee Carlos Loret de Mola en Valle de Bravo, Estado de México. Este último consideró que está utilizando su imagen para evitar hablar de los feminicidios que están ocurriendo en el país.

De acuerdo con lo anunciado con el mandatario, Loret de Mola compró en 2019 un departamento en Polanco, por el que se supone pagó 48 millones y actualmente está valuado en más de 120 millones de pesos.

En sus redes Loret contesto: “Presidente @lopezobrador_: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”.