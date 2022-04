Recuerdan a Debanhi en la UANL; circula video donde camina sola hacia el Motel Nueva Castilla

MONTERREY, N. L., (apro).- Al recordar a su hija Debanhi Susana, encontrada sin vida el jueves pasado, su padre Mario Escobar, pidió a las estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL donde estudiaba que se cuiden, y que sean mesurados en su comportamiento, al sentir el impulso de “comerse el mundo”.

Ante compañeros y profesores, al evocar la última fotografía que le tomaron, a un lado de la carretera, recordó que Debanhi, quien al morir tenía 18 años, era una chica muy sentimental, que reaccionaba ante cualquier desaire, como el que le hicieron quienes la acompañaron esa noche y la dejaron que se fuera sola.

“En esa última foto yo le veo la mirada perdida, por el desaire de las amigas, entre comillas. Un amigo se ve en las buenas y en las malas. Si voy con mi amiga y veo que se pone muy mal, porque salieron de mi casa, se desplazaron a uno dos eventos y querían seguir la fiesta, como todo adolescente, después de dos años de pandemia que estuvieron encerrados de los 16 años a los 18.

“A veces se quieren comer el mundo y uno como padre o madre les da el mensaje y ustedes no hacen caso, porque quieren divertirse. Mi esposa le decía: ‘no salgas, mira la inseguridad que hay’. Lamentablemente ustedes creen que se va a acabar el mundo y en este caso se le acabó a mi hija, porque las amigas no fueron amigas. No se descarta ninguna línea de investigación. A quien se le ocurre dejar a una persona mitad de la carretera. Están los celulares, marca el 911”.

Al participar en un homenaje que compañeros y directivos rindieron hoy a quien fuera su estudiante de tercer semestre, Escobar agradeció a la sociedad, medios de comunicación, y a quienes interactuaron con él en redes sociales su empatía y solidaridad, desde que desapareció la noche del 8 de abril, hasta que fue encontrada sin vida el 21.

En el patio de la escuela y con la presencia del director Oscar Lugo Serrato, los estudiantes colocaron peluches, cartas y flores para recordar a su compañera fallecida.

“Fueron 13 días largos, aunque a veces se nos hacían muy cortos porque se nos acababa el día para seguir buscando. Pero gracias a todos y a las autoridades, porque a veces nos decían que nos levantáramos, porque creemos en ustedes. Y después se da esta lamentable noticia donde la encontramos a Debanhi, no como lo queríamos, pero sí para tener paz interior, darle su santa sepultura”, dijo.

Junto a su esposa Dolores Bazaldúa quien, como él, es profesora de educación básica y decenas de estudiantes de la Facultad, recordó el gran dolor que le provocó la muerte de quien era su hija única. Lamentó que el fiscal que llevaba la investigación de la desaparición no supiera manejar el enorme material humano que pusieron a disposición y consideró inaceptable que luego de cuatro veces de buscar en el predio donde estaba la cisterna, hasta la quinta le dijeran que había un cuerpo.

“No me digas eso, no juegues con mi inteligencia. Somos gente preparada, aunque nos vean humildes. Somos gente con estudios, no pueden decirme eso. Confiamos en las autoridades y tenemos la confianza de que esto se resuelva. Ya le entraron Derechos Humanos, ya lo vieron en la mañanera de la semana pasada. Esto no puede estar pasando queremos un mejor Nuevo león más seguro para nuestros hijos. Un mejor México”, dijo.

Sobre la investigación, el periódico Excélsior publicó que, de acuerdo a fuentes involucradas en del caso, son indagadas las jóvenes Jehilei Sarahí e Ivonne Alejandra, que le permitieron que la madrugada del 9 de abril tomara un taxi que era conducido por Juan David, a quien al parecer conocían.

Esta tarde el vicefiscal Luis Enrique Orozco circuló en algunos medios de comunicación nuevos videos, en los que se ve que la chica caminó en solitario hacia el punto de las cisternas del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, donde, al parecer habría caído y donde fue hallada muerta con un golpe contuso en el cráneo que la privó de la vida.