AMLO defiende difusión sobre departamento de Loret: “¡Cómo no! claro que es un asunto público!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el hecho de exhibir públicamente las propiedades del periodista Carlos Loret de Mola, argumentando que “esta relación de componendas y complicidades” fue la que produjo la crisis de México.

Incluso, señaló que el departamento del comunicador en la Colonia Polanco, que presuntamente tiene un costo actual de más de 100 millones de pesos, está ubicado en el edificio “más exclusivo” de la Ciudad de México.

Loret de Mola a AMLO: "ruin que hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres"

"Si queremos tener una sociedad mejor pues hay que decir que esto nunca más, ya basta. Y claro que es un asunto público, cómo no va a ser un asunto público, si eran los atacantes principales, los encargados de destruir a opositores con calumnias, para eso los contrataban, por eso mucho dinero, para cuidar a la mafia, proteger intereses y destruir a opositores, entonces no, el que con esfuerzo y trabajo de conformidad a la ley logra un patrimonio, todo mi respeto, pero a los corruptos, no”, expresó.

Sí me da envidia el departamento de Loret de Mola en el edificio más exclusivo de la CDMX: AMLO. pic.twitter.com/zkIxQbi0wd

En la conferencia mañanera, el mandatario reviró al conductor de programas radiofónicos y el portal Latinus, quien ayer calificó al presidente de ser una persona “desalmada y ruin” por enfocarse en hablar mal de él con el propósito de no enfrentar la tragedia que viven las mujeres en todo el país.

“Ayer se dijo que nada más me la pasé hablando del departamento de Carlos Loret de Mola, que soy un desalmado que no había hablado del caso de las mujeres que están perdiendo la vida”, reprochó el tabasqueño.

Luego, dijo en tono irónico que sí le da envidia el departamento de Loret de Mola en Polanco.

“Porque me estaban comentando, para socializar la información, porque ni modo que lo vayan a ver en la televisión, escuchar en la radio o leer en periódicos, me estaban diciendo de que es el edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México, como los del Infonavit y decía que para qué se da a conocer esto y ¿cómo no? Si esto fue lo que nos llevó a la decadencia a la que hacía referencia y hacía mención de esta relación de componendas, complicidades, fue la que produjo la crisis de México”, sostuvo.