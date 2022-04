Loret responde a AMLO: "con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Al rebatir al presidente Andrés Manuel López Obrador, el conductor Carlos Loret de Mola aseguró que con sus ahorros ha mejorado su modo de vida.

Así se defendió de los señalamientos de López Obrador sobre su departamento en Polanco.

Criticó al presidente al asegurar que no sabe qué es el trabajo formal.

En un video mensaje el conductor de Latinus refirió a que López Obrador “ya está obsesionado con su patrimonio”.

Menciona que el presidente lo ataca porque no sabe cómo ocultar que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán se volvió rico sin trabajar y de la noche a la mañana, así como los escándalos de corrupción de sus familiares.

Se quejó de que el presidente lo acusa de que su patrimonio ha sido fruto de la corrupción, pero se defendió diciendo que sus posesiones son producto de su trabajo.

“Me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias”, admitió Loret de Mola, quien también dijo que ha pagado sus impuestos. “Y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida”, resaltó.

“Usted ha estado tratando a toda costa de atacarme para que yo me doble y me calle. Pues no me voy a doblar y no me voy a callar”, concluyó Loret de Mola.