Alexis Gamiño anuncia su salida del Congreso: "Hagan con su curul lo que quieran"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Nueve días después de que la diputada federal Alexis Gamiño fue expulsada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por votar en contra de la reforma eléctrica, hoy ella renunció al Congreso de la Unión porque la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no le permitió ser legisladora independiente.

“Hagan con su curul lo que quieran”, señaló en un video de 2:20 minutos que publicó en su cuenta de Twitter, no sin antes denunciar que recibió la noticia de que si no se integra a otro grupo parlamentario dejaría de ser diputada. Su renuncia será oficial antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, el jueves 28 de abril.

“Ahora recibo la noticia de que si no me integro a otro grupo parlamentario, dejaría de ser diputada. Por eso les informo que dejaré de serlo antes que traicionar mis convicciones. Ese es el costo de la congruencia. El no venderme es el verdadero motivo de ser removida de esta legislatura”, advirtió.

“Que quede claro, yo no tengo precio. No es el poder, no es la posición, no es el dinero. Es mi causa. No me pueden presionar a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo y si el precio ahora es dejar de ser representante ciudadana, hagan con su curul lo que quieran”, exclamó.

Dijo que votó contra la reforma eléctrica por ser fiel a sus convicciones y a su lucha, no por lo que le indicara un partido.

“Este es el costo de la congruencia. Al buscar ser independiente, sin ningún mandato ni partido, sabía a lo que me enfrentaba. Siempre hay costos y entendía que no sería fácil. Es triste saber que, una vez más, ganan los intereses partidistas que una lucha genuina”, aseguró.

Dijo que continuará con su trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil a favor del medio ambiente.