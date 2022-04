Matan al chef Arcadio Alcázar Fuentes en la capital de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- El chef Juan Arcadio Alcázar Fuentes, hijo de los pintores Juan Alcázar y Justina Fuentes, fue asesinado anoche en la colonia del Maestro de esta capital durante un presunto asalto, mientras que su esposa Martha Y. U. C., resultó lesionada con arma de fuego, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este martes 26 de abril frente al domicilio del chef ubicado en la calle Adolfo C. Gurrión esquina con Justo Sierra de la colonia del Maestro perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, gobernado por Morena.

Este hecho ha conmocionado a la ciudadanía de Oaxaca y en particular a la comunidad artística por la inseguridad que priva en esta capital y ha generado cuestionamientos directos hacia el gobierno del morenista Francisco Martínez Neri.

Por lo pronto, la comunidad artística de Oaxaca instalará un altar en memoria de Arcadio, su chef favorito, a un costado del Templo de Santo Domingo y cubrirá las obras de arte allí expuestas en señal de duelo y acompañamiento a las familias Alcázar Fuentes y Alcázar Muroaga.

De acuerdo a la carpeta de investigación 14557/FDAI/UEIH/2022, la Fiscalía General de Oaxaca confirmó que sujetos desconocidos agredieron con disparos de arma de fuego a las víctimas en inmediaciones de su domicilio, ubicado en la colonia del Maestro; producto de la agresión, el masculino A. A. F. perdió la vida, en tanto que la mujer M. Y. U. C. resultó herida.

Mencionó que “desde que tuvo conocimiento del caso, la institución de procuración de justicia intervino y desplegó a su personal multidisciplinario en el lugar de los hechos, consistente en personal del área de homicidios de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, Agentes Estatales de Investigación, Agentes del Ministerio Público, Peritos y especialistas en materia forense.

Asimismo, la fiscalía general ha recopilado evidencias que serán analizadas para el robustecimiento de la teoría del caso, para establecer la mecánica de los hechos e identificar a los agresores.

Al trascender la noticia, comenzaron las condolencias y la indignación, como el del personal del Asador Vasco Plaza Parque donde Juan Arcadio Alcázar Fuentes era el chef.

“Una gran pérdida y me dueles MÉXICO. Me duele tu delincuencia, tu inseguridad, hoy nos tocó de cerca vivir esto, hasta que no te toca las entrañas es cuando te das cuenta el hilo tan frágil del que colgamos. Hoy que estoy lejos de ti, veo todo desde otra perspectiva y duele aún más”, es el mensaje que aparece en el muro de Facebook del Asador Vasco Plaza Parque.

El texto continúa así: “Hoy amanecí lejos de MÉXICO con una noticia que me deja en shock al enterarme de la lamentable pérdida de este gran, gran ser humano, amigo, compañero, chef, mano derecha, excelente padre, abuelo, si ya era abuelo y era el abuelo joven más cariñoso que conocía, amaba a su mujer, a su familia, a su gente. Daba todo por ellos!!.

“Siempre preocupado por el bienestar de todos los que lo rodeaban. Sus compañeros lo amaban, era ese motor que impulsaba y motivaba a todos. El hiperactivo, el que no se estaba quieto, con tantas ideas, tanto entusiasmo que contagiaba a todos los que tuviera cerca. Con una sonrisa franca, abierta, humilde, sincera.

“Fue mi confidente en muchas cosas, mi compañero, mi amigo, el que siempre me decía no se preocupe señora con una sonrisa abierta que contagiaba, nos quedaron muchos planes por cumplir, muchos proyectos. Tantas cosas que quería hacer, tan lleno de vida. Contigo inicié este proyecto El Asador Vasco Plaza Parque, fuiste el alma y mi compañero de batallas desde hace 8 años.

#Le arrebataron la vida a una persona tan llena de vida y además una persona que aportaba tanto a nuestra sociedad, a nuestro MÉXICO. Era un creativo nato, con sus manos hacia arte, lo traía en la sangre por su padre el maestro Juan Alcázar. Hacia arte en todo lo que tocaba, nunca olvidaré tus tapetes del día de Muertos, hacías magia Arcadio. Esa magia se queda ahora entre nosotros. Que encuentres el camino de luz, te nos adelantaste… descansa en Paz querido AMIGO”.