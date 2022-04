PRD queda fuera de la Comisión Permanente; Monreal le echa la culpa al PRI y al PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) quedó fuera de la Comisión Permanente y el Grupo Plural logró un asiento, entre la amenaza de Miguel Ángel Mancera de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la respuesta de Ricardo Monreal de que pida a sus aliados del PAN y el PRI que le den un lugar.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, el PRD no integrará la Permanente y su lugar fue ocupado por el llamado Grupo Plural.

Lo anterior, luego que el máximo tribunal electoral resolvió a principios de año que el Senado debía garantizar a las senadurías independientes o sin grupo parlamentario un lugar en este órgano que entra en funciones durante los recesos del Congreso de la Unión y que es integrado por 19 diputados y 18 senadores.

En tribuna, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, anunció que acudirán al Tribunal Electoral para interponer un recurso, al considerar que no se tomó en cuenta la progresividad de los derechos políticos y de representación del Senado, con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

“Le hemos dado un lugar al Grupo Plural acatando la resolución del Tribunal”, dijo Mancera. “Por eso queremos nosotros hacer valer la resolución también y por eso acudiremos al Tribunal”, añadió.

Pero Monreal, líder de la bancada de Morena, contestó que, primero, el Tribunal Electoral se excedió en sus atribuciones, y por ello el Congreso modificó la Ley de Medios de Impugnación para que el Tribunal Electoral no pueda inmiscuirse en la vida interna del Parlamento.

En segundo lugar, dijo, el PRD quedó fuera porque los coordinadores del PRI y el PAN, que son sus aliados como parte del llamado “bloque de contención”, no lo incluyeron en el acuerdo político de la Jucopo como sí lo hizo Morena con sus aliados del PES, a quienes dieron uno de sus nueve lugares.

“¿Por qué el PAN no le dio a uno de sus aliados un asiento? ¿O por qué el PRI no compartió un asiento con el PRD?”, preguntó Monreal ante los aplausos de los morenistas.

“Nosotros sí compartimos con nuestros aliados y por esa razón no podía dejar pasar desapercibida esta posición, porque entonces van a pensar que la mayoría legislativa fue la que no le dio el espacio al PRD. Y eso no es exacto, eso no es correcto. Era un acuerdo entre ustedes en el bloque de contención, que ahora traicionan al PRD”, recalcó.

En respuesta, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, dijo que no aceptaba que le echaran la culpa a su partido y afirmó que intentaron por todos los medios llegar a un acuerdo.

Incluso, dijo, con participaciones a través de los sustitutos para que el PRD pudiera tener una representación o la titularidad en algunos momentos. Pero que la conformación del Grupo Plural “vino a complicar la aritmética” para lograr un acuerdo.

“Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poder lograr que ellos tengan una representación, pero esto es lo que hay: 18 integrantes divididos entre las diferentes representaciones. Antes no había ese problema, porque antes no había la conformación de un grupo como es el Plural”, dijo Rementería.

Por su parte, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, consideró que es un acuerdo histórico el que la Jucopo reconociera a su grupo con un lugar en la Permanente.

“El Grupo Plural reconoce y ha votado a favor de la mayoría y a veces en la oposición, conforme a nuestra conciencia. Esa misma actitud nos regirá en la Comisión Permanente, estamos dispuesto al acuerdo y estamos dispuestos al reclamo”, aseguró sobre el papel que tendrán en el órgano legislativo durante el receso de las Cámaras.

Finalmente, en votación nominal, pese a que la ley establece que debe ser por cédula, se votó la integración de la Comisión Permanente para el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.

Con 93 votos de Morena, aliados, y PAN y PRI, se aprobó la integración de la Permanente.

Mientras que Movimiento Ciudadano se solidarizó con el PRD, al reconocer que la resolución del Poder Judicial obliga a que todas las fuerzas políticas integren la Comisión Permanente. Lograron 11 votos en contra. No hubo abstenciones.