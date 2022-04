Rubén Albarrán envía carta a AMLO: nos preocupa Tren Maya y el otro macroproyecto más amenazador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rubén Albarrán, de Café Tacvba, envió una extensa misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador para agradecerle el no haber recibido hace un par de días al contingente de artistas integrados en el movimiento #SelvameDelTren, opuestos al proyecto Tren Maya, del que el músico forma parte.

“Qué bueno que no nos recibió –escribe el signatario como cantante, compositor y artivista--, pues dentro de Palacio Nacional, ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad, a manos de sus vergonzosos antecesores; en donde se jugarían las reglas del poder, y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara”.

Desde que en 2019 se anunció el proyecto, Albarrán se manifestó en contra del Tren Maya.

“No queremos hablar solo del Tramo 5 –añade ahora el vocalista de Ingrata--, queremos hablar de la totalidad del proyecto Tren Maya, pero también del Corredor Interoceánico, ese macroproyecto, aún más amenazador que el Tren Maya. Y más allá de estas cuestiones, conversar de otras preocupaciones que nos quitan el sueño: como la reforma energética, la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, la alimentación, la educación, el narco, los feminicidios, la omisión de la lucha feminista, los derechos de la comunidad LGBTTQ+”.

A continuación, la totalidad de la llamada “Carta post encuentro cancelado”, donde Albarrán comienza por abrazar compasivamente a López Obrador, utilizando los sujetos en plural con letra equis (“todxs”, “nosotrxs”, etcétera).

Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador: Agradeciendo nos haya No recibido, agradeciendo que haya cancelado nuestra reunión. Ahora explico por qué.

Dentro de este grupo diverso (#SelvameDelTren) que se conformó para exigir y hacer valer nuestros derechos como mexicanos, en tanto los derechos de petición y audiencia, y el derecho a un medio ambiente sano y a detener la destrucción de aquello que llamamos país, se decidió que mi persona tomara la palabra, si nos fuera brindada, para hacer una introducción. Decirle que es este un alegre y amoroso servicio, pero que conlleva mucho trabajo, más que nada con uno mismo. Usted lo sabrá.

No crea usted que somos un grupo homogéneo y que todxs pensamos de forma similar, o que conspiramos en su contra; entre nosotrxs hay visiones diametralmente diversas, tal vez irreconciliables, pero que en este caso, hemos decidido mediar, pues nos ha reunido el interés por proteger al planeta y detener no solo la destrucción de la selva Maya, sino también el delicado entramado biológico, social y cultural, del que los humanos solo somos parte y que en esta zona que nos ocupa, es particularmente rico y precioso.

Siendo que fui comisionado para ello, mi voz se centraría en:

Primero y antes que nada, abrazarlo con comprensión, compasión. Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado, cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega, es tan megadiverso, y se encuentra tan corrompido.

Segundo: ponernos al servicio de usted, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Sabemos que no somos infalibles, simplemente somos reflejo de la sociedad mexicana; pero hacia adentro nos observamos unos a otros, nos complementamos, contenemos y caminamos de la mejor manera posible, honrando el propósito común que nos reúne. Siendo así, grupos como éste, podrían serle de servicio, brindándole información fidedigna, confiable, técnica y socialmente sustentada en la que usted puede recargarse para realizar el trabajo para el cual ha sido nombrado, y hacerlo realmente para el bien común, de nuestro pueblo y de las generaciones futuras.

Si bien hacia adentro del grupo puede haber filiaciones políticas, filosofías, creencias diversas, estas se hacen contrapeso, lo que nos da la posibilidad de tener una visión amplia, equilibrada, ejemplo de la sociedad a la que pertenecemos. Así como este grupo, existen y deberían surgir muchos otros, en los diversos ámbitos de la actividad nacional y humana, que con razón, información y corazón, pueden ser una guía: Consejos de ciudadanos y ciudadanas, verdaderamente preocupados y ocupados; sin nexos políticos, empresariales o delictivos, y supeditados al bien común.

Tercero: Nuestra comandancia de conciencia, nos aconsejó estos propósitos principales para la reunión:

(1)- Entregar la valiosa información que sustenta nuestra posición, y

(2)- Asegurar que fuese ésta, una primera de innumerables reuniones: cuestiones de tanto peso, complejidad, y consecuencias irreversibles, son imposibles de resolver en un par de horas.

No se trata de convencer a nadie, se trata de llegar a la mejor solución posible, a través de la inteligencia colectiva. Por último, y esto a título personal, recordarle lo más importante:

“La Sacralidad de los Elementos Dadores de Vida”

Lo Sagrado es aquello intocable, lo que se ama y se honra, no se vende, no se renta, no se contamina, pues compromete, ya sea nuestra visión, entendimiento, o en este caso, nuestra existencia misma. Pilar de lo que somos, ello es lo Sagrado.

En este caso, es una verdad, a la que nadie podrá decir que “tiene otros datos”:

Sin el aire ¿quién puede vivir más de 3 minutos? Sin agua ¿quién más de 4 días? Sin alimento proveniente de la tierra ¿quién más de 13 días?

Además, deseo que recuerde, que Los Sagrados Elementos Dadores de Vida, crean y son base de un delicado entramado, que es lo que nos sostiene sobre la tierra, a nosotros los necios humanos, y a todas las demás especies con las que compartimos el planeta. Somos el entramado mismo.

Qué bueno que no nos recibió, pues dentro de Palacio Nacional, ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza, siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad, a manos de sus vergonzosos antecesores, en donde se jugarían las reglas del poder, y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara.

Pero algunos aquí, no queremos hablar solo del Tramo 5; queremos hablar de la totalidad del proyecto Tren Maya, pero también del Corredor Interoceánico, ese macroproyecto, aún más amenazador que el Tren Maya. Y más allá de estas cuestiones, conversar de otras preocupaciones que nos quitan el sueño: como la reforma energética, la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, la alimentación, la educación, el narco, los feminicidios, la omisión de la lucha feminista, los derechos de la comunidad LGBTTQ+.

La situación global y nacional es terriblemente autodestructiva y dolorosa, y es imposiblemente humano, para una sola persona, incluso para un equipo, un partido, una cámara, atender y resolver todas éstas y más cuestiones, de manera honrosa.

Celebro la cancelación, pues así mediáticamente, usted nos ha brindado un espacio: la atención de la opinión pública. Aprovecho y desde mi pequeña tribuna, puedo expresarme abierta y públicamente; que se sepa nuestra intención, de qué hablaríamos y en qué tono, al reunirnos con usted. Esperamos estudie la información que le hemos hecho llegar y que se concrete pronto una primera reunión.

Usted puede recargarse en nosotros y en muchos otros grupos, organizaciones, asociaciones, comunidades y ciudadanos que están ocupados honesta y comprometidamente en estos temas. No se recargue en quienes tienen intereses políticos o económicos, personales, particulares o de grupo, quienes han sido corrompidos por el dinero, y/o el poder.

La pobreza es muy mala consejera, y el poder ha mantenido por decenas de años en la pobreza, la explotación, la falta de nutrición y educación a tantas personas, que por un puñado de billetes, están dispuestos a traicionar a sus comunidades y dejar que intereses político-empresariales, destruyan no solo el precioso entramado social, cultural y ecológico, sino que se destruya el futuro de sus propios hijos y nietos. Esta alegre lucha, es un privilegio de quienes podemos dedicar tiempo y energía, y seguir comiendo. Muchas personas en las comunidades, o trabajan para alimentar a sus familias, o luchan y hacen resistencia.

Presidente, entre todos, como comunidad plural, podríamos mantenernos de forma horizontal, dejando de lado nuestros intereses y creencias personales, para llegar a conclusiones que logren enfrentar y resolver de la mejor forma y para el bien mayor y de la naturaleza; y de esta manera, usted y nosotros, logremos la transformación verdadera. Usted debe escuchar a la mega diversa sociedad civil, ocupada, informada, y con intereses, conocimientos y creencias supeditadas a la evolución y el bien mayor. Si no lo hiciera, sus palabras estarían vacías, sus acciones serían erradas.

Finalmente pienso que, si existiera la democracia, se parecería más a este doloroso insomnio, que involucra la totalidad de nuestra existencia. Pero es allí, en el silencio de la madrugada, que somos asistidos por una inteligencia mayor, y sobre todo, es cuando logramos escuchar nuestro corazón, que nos habla de lo Sagrado.

Por nuestrxs hijxs, nuestrxs nietxs, nuestrxs jóvenes, por las mujeres, por nuestra herencia cultural y ecológica, por nuestros hermanos animales y vegetales, por nuestra abuela mar, por los ríos, los bosques, las selvas, por nuestra madre el planeta, por la vida misma. Deseo que usted y todxs lxs mexicanxs, nos recojamos a escuchar y accionemos. Atentamente:

Rubén Albarrán

Cantante, compositor y artivista.