AMLO ventila a Gutiérrez Luna y Moreira por tendencia del PRI en Ley Minera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valadez, se habría comprometido a votar a favor de la iniciativa de reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio.

No obstante, dijo que los legisladores priistas “cambiaron de parecer” por los intereses “muy poderosos” que tienen empresas por este mineral estratégico en la industria del desarrollo tecnológico y que superan los objetivos de los partidos políticos nacionales.

Durante la reunión que sostuvo esta mañana en Palacio Nacional con diputados de Morena, PT y Verde, el mandatario dijo:

“Voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio (Gutiérrez Luna). Llegó un legislador… Esto me lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo: ‘Vamos a ir a favor’, y cambió de parecer”, aseguró el presidente López Obrador.

Enseguida, los diputados del bloque oficialista le pidieron que revelara el nombre del “alto dirigente del PRI”, que había anunciado su aval a la reforma a la Ley Minera.

“El diputado (Rubén) Moreira”, dijo el mandatario.

“Pero, imagínese, en el supuesto, o sea, que si hubiesen ellos votado por el litio, sí, pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores, ¿no?, pero si no votaron por el litio o la nacionalización del litio, pues queda cuando menos la sospecha”, expresó el presidente.

Luego, comentó que a eso se refiere cuando asegura que existen intereses “muy poderosos” y superiores a los propósitos muy característicos de los partidos políticos de México.

Por ello, destacó “la importancia y grandeza“ de la actuación de los legisladores de Morena, PT y Verde.

“¿Por qué, entonces, actuaron así nuestros adversarios? ¿Por qué se exhiben tanto?”, cuestionó López Obrador.

Enseguida, insistió en señalar que detrás de todos estos asuntos hay intereses creados que no son “ni siquiera intereses nacionales, son trasnacionales”.

“Y no son sólo las empresas fachadas, porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada, detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión”, criticó el mandatario.

“Entonces, a esos dueños de esos grandes fondos, a ellos no les importa el que se desprestigie un partido en México, a ellos lo que les interesa son sus intereses, actuando o hablando de manera redundante, lo que les importa es el dinero”, aseguró.

Incluso, reprochó a los dirigentes partidistas y legisladores que no piensan y son utilizados por empresarios extranjeros.

“¿Cómo un dirigente de un partido nacional, un legislador, cómo no va a pensar en eso?, ¿cómo va a ser no sólo utilizado, sino va a contribuir al deterioro de su propia organización solo para beneficio de intereses extranjeros, que ni siquiera dan la cara?, ¿por qué se dejan manipular de esa forma? Bueno, eso queda de tarea para la reflexión, para el análisis”, sentenció.