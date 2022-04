Debanhi y la desaparición de mujeres en México son portada en el NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El periódico estadunidense The New York Times (NYT) publicó en la portada de su edición impresa de este jueves el caso de Debanhi Susana Escobar y la ola de desapariciones de mujeres en México.

El reconocido diario dedicó un espacio en su plana principal a una noticia firmada por Oscar López, quien fecha la información en Monterrey y la titula: A woman disappears in Mexico. She is one of many thousands” (Una mujer desaparece en México. Ella es una de miles)”.

En el texto, López introduce al tema de las desapariciones de mujeres en el país con el caso que ha cimbrado las últimas semanas a México: el de Debanhi Susana, de 18 años, desaparecida la madrugada del 9 de abril y hallada muerta el 21 del mismo mes, dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, de Escobedo, Nuevo León.

La fiscalía de NL presentó videos donde se observan los últimos momentos en que Debanhi fue vista con vida, quien según la investigación estaba viva al momento de caer en la cisterna.https://t.co/vGUuYWJEIP pic.twitter.com/6NavJ3VFTk — Proceso (@proceso) April 28, 2022

“Mi vida ha cambiado completamente”, recoge el texto al citar al padre de la joven, Mario Escobar.

Tras el caso de Debanhi Susana, el texto destaca las desapariciones en Nuevo León del último mes y resalta que hay más de 24 mil mujeres en esta condición en todo el país, según cifras del propio gobierno mexicano.

López cita también el caso de Yolanda Martínez, quien desapareció en Nuevo León y no ha sido localizada. Lo mismo que María Fernanda Contreras, de 27 años, quien finalmente fue hallada muerta.

Ante la falta de investigaciones adecuadas por parte de las autoridades mexicanas, el The New York Times menciona: “Las familias desesperadas se ven obligadas a realizar los esfuerzos de búsqueda e investigaciones por sí mismas, en un pedido de justicia para los seres queridos que desaparecen en una nación cada vez más anárquica”.

El reportaje recoge que, en un informe publicado este mes, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instó a México a enfrentar la crisis y señaló que más de 95 mil personas están registradas como desaparecidas.