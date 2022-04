AMLO niega destape de Adán Augusto López, consulté sobre su labor como titular de Segob

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber destapado ayer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández como candidato de Morena para sucederlo en la elección de 2024 y dijo que lo mismo puede decir de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en el sentido de que son "funcionarios de primera, íntegros y honestos”.

“En el caso de Adán (Augusto López), lo que hice ayer fue preguntarles a los legisladores, pero no sobre la presidencia, pregunté, porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y respondieron “si”, la verdad es un buen secretario, lo otro, no me corresponde a mí, ya lo otro, va a ser un asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente”, dijo.