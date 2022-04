Actitud de opositores es kafkiana: quieren que me quede y no se participe en la consulta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la marcha realizada ayer por sus adversarios en la Ciudad de México y otras ciudades del país con el lema “Terminas y te vas”, al decir que los inconformes se manifiestan en contra de la consulta de revocación de mandato y de forma “kafkiana”, no quieren que él se vaya.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que es partidario de que todos hablen y se garantice la libertad de expresión

“Como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación o a favor de que se lleve a cabo la revocación porque lo que no quieren es que no me vaya, fíjense”, dijo el tabasqueño entre risas.

"Los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no se participe, es como kafkiano porque si no me quieren ¿por qué no van a votar en contra?”, cuestionó.

Luego, recordó que antes no había cultura democrática, era un solo partido de Estado y cuando él decidió participar en la vida política del país, “no pensaba en ganar sino en abrir brecha” para que no existiera un partido hegemónico.

“Para que se convirtiera en realidad la democracia en México. ¿Entonces, qué clase de demócratas son si existe un ejercicio de participación democrática, democracia participativa y no acuden?”, reprochó a sus adversarios.

Por ello, señaló que sus oponentes están calculadores y selectivos diciendo que les conviene la democracia, pero en condiciones favorables para ellos, de lo contrario argumentan que no hay democracia.

Enseguida, arremetió en contra de las personas que salieron ayer a manifestarse en contra de la consulta de revocación de mandato con el lema “Terminas y te vas”.

“Salieron a decir que no se participe en la consulta de revocación de mandato y fue muy interesante porque son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastantes, no los que salieron ayer sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros.

“Porque es un conservadurismo hipócrita según ellos son gente de bien, se llegan a autonombrar `bien nacidos` y se creen de la moronga azul, pero son groseros, muy clasistas y racistas, discriminatorios, de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas, es un prototipo, ósea, muy individualistas”, aseguró el mandatario.

También, comentó que el referente literario e ideológico de sus adversarios es el escritor Martín Moreno, es el líder intelectual “de toda esa franja y son millones”.

“Afortunadamente, hay millones de mexicanos que quieren la transformación, sobre todo la gente humilde, la gente pobre o quienes son de la clase media pero no se ladinizaron, no le dieron la espalda al que se quedó atrás, al que sufre, no renegaron de su origen, al contrario, se sienten orgullosos”, indicó.

“El que viene de abajo, se vuelve racista y clasista y se siente superior y todo esto está emergiendo, es muy bueno y tenemos que garantizar que se puedan ejercer a plenitud las libertades, prohibido prohibir, nada de represión, nada de censura, libertad y es muy bueno el debate”, sentenció el presidente Obrador.