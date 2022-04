Acusan a Rodríguez Bucio y López Hernández de usar avión de la GN para asistir a eventos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de la consulta de revocación de mandato, mandos militares y funcionarios del gobierno y dirigentes de Morena se lanzaron a promover este ejercicio que se efectuara el 10 de abril, a pesar de la veda que impusieron tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, los funcionarios y dirigentes de Morena usaron un avión de la Guardia Nacional para asistir a los eventos efectuados en Coahuila y Sonora.

Este fin de semana el general Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, y el líder de Morena Mario Delgado viajaron en un avión de la Guardia Nacional, matrícula XC-PFM, de México a Torreón y luego a Hermosillo, donde participaron en actos de promoción de la consulta a realizarse el próximo domingo.

La imagen fue difundida por Guadalupe Acosta Naranjo, a través de su cuenta de Twitter.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acompañó al titular de Gobernación en ambos eventos, en los que se pidió a la población participar y favorecer con su voto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Torreón, Delgado agradeció la presencia de Rodríguez Bucio y del Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo haber solicitado permiso para promover la consulta, y además, para destaparse y reconocer su interés por contender por la gubernatura de Coahuila, hoy en manos del PRI.

A pesar de que el Tribunal electoral federal ratificó la prohibición de que funcionarios públicos promuevan la consulta de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los ciudadanos a emitir su opinión el próximo domingo e incluso dijo no temer por alguna sanción del Instituto Nacional Electoral (INE), pues ya está en camino una reforma electoral.

El encargado de la política nacional aseguró en su discurso que el 10 de abril, día de la consulta, "inicia el amanecer democrático". Incluso reveló que le contó al mandatario que acudiría a la asamblea informativa en Coahuila a promover el ejercicio.

"Bueno, a mí no me da pena. Cuando le platicábamos 'a ya saben quién' que íbamos a venir aquí a apoyar 'ya saben qué', se me quedó viendo y me dice 'te van a querer correr los del INE', y le digo 'no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador'", expresó entre aplausos de morenistas, entre ellos el dirigente nacional, Mario Delgado, y el senador Armando Guadiana.