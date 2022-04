AMLO acusa a EU de financiar a ambientalistas opositores al Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos está financiando a organizaciones ambientalistas que se oponen al Tren Maya y no dicen nada por el daño ambiental provocado por la empresa extranjera Vulcan Materials Company, a través de su filial en México denominada Calizas Industriales del Carmen (Calica), en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Dijo que es “casualidad", el hecho de que al denunciar el daño ambiental que ha provocado desde hace muchos años la empresa estadounidense Vulcan Materials Company en Playa del Carmen, considerada como una empresa muy famosa en aquel país a la que ya no se le permite extraer material pétreo para exportarlo al extranjero, comenzó una campaña mediática en contra del Tren Maya.

Por ello, anunció que en este tramo de su gobierno seguirá recorriendo el sureste mexicano para supervisar las obras del Tren Maya como sucedió este fin de semana, con el caso del arribo de ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que ahora están encargados de construir 550 kilómetros de vías férreas y el aeropuerto internacional de Tulum y tienen que terminar estas obras en diciembre del 2023.

Incluso, dijo que va a visitar cada mes toda la ruta del Tren Maya para que “no se nos demore” la obra porque falta poco tiempo.

“Claro que dependiendo de lo del domingo (la consulta de revocación de mandato) y otras razones que tienen que ver con la naturaleza, la ciencia y el creador”, indicó subrayó el tabasqueño.

El mandatario también dijo que los opositores al proyecto del Tren Maya, no conocen las comunidades donde se construye la obra y afirmó que su interés es “por dinero” y “oposición política”.

“No es una preocupación por el trazo, no es por la afectación al medio ambiente, no es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna, no. Es un asunto político o politiquero de intereses, algunos de los que están oponiéndose, ni siquiera conocen las comunidades, es por interés y para decirlo con toda claridad: por dinero, o por oposición política, o están en contra de nosotros”, indicó.