AMLO niega que el secretario de Gobernación promueva la consulta y reprocha imparcialidad del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la actuación política del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien este fin de semana promovió la consulta de revocación de mandato en los estados de Coahuila y Sonora, argumentando que el Instituto Nacional Electoral (INE), no actúa con rectitud y sólo impide que se manifiesten los que están a favor de este proceso de democracia participativa.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos y pruebas de que solo se impide que se manifieste y participen los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo, por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos de oposición se expresan para que la gente no participe”, indicó.

Incluso, aseguró que el funcionario federal está visitando los estados para cumplir “con su responsabilidad, no para promover la consulta”.

“Él no va a mítines para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia porque me está ayudando a la transformación del país, que no se confundan, no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma. De todas maneras, si hay denuncias en su contra, que la autoridad competente resuelva”, expresó.