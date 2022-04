AMLO pone la canción "No lo van a impedir" de Amaury Pérez y manda mensaje a sus opositores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Es lamentable que actúen de esa manera pero no lo van a poder evitar, no van a poder detener a todo un pueblo que quiere que haya democracia y transformación, no lo van a impedir”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario consideró que sus adversarios han estado en contra de él desde hace muchos años y dijo que “así se han comportado siempre, no es novedad”.

Va otro tema para el playlist de la mañanera: "No lo van a impedir", del cantautor cubano, Amaury Pérez, con el que terminó la edición de este lunes. pic.twitter.com/3YwCpVkYOs — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) April 4, 2022

“Porque ahora hasta dicen ¿cómo vas a cuestionar al INE si nosotros te calificamos la elección para que llegaras a la presidencia? No, no es así. Yo estoy aquí por el pueblo, a pesar de ellos, estoy aquí por el pueblo, no estoy aquí por el INE o el tribunal. No, no, no”, dijo y agregó:

"Por el INE y el Tribunal (electoral), no estuve antes, es lo mismo de lo de la consulta es lamentable que actúen de esa manera pero no lo van a poder evitar, no van a poder detener a todo un pueblo que quiere que haya democracia y transformación, no lo van a impedir”, sentenció el mandatario.

Enseguida, puso en pantalla el video de la canción No lo van a impedir del cantautor cubano Amaury Pérez Vidal, “es para comenzar la semana y no dejar de luchar”, expresó el presidente López Obrador.

“No van a impedir las golondrinas, no lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes al hacha del verdugo. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas; ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos; ni herederos, ni apóstoles errados”, se escuchó en el Palacio Nacional.

Previamente, el mandatario dijo que desde antes del decreto para autorizar la consulta de revocación de mandato, las autoridades electorales simplemente “no han estado a la altura de las circunstancias”.

“Desde que les cancelaron las candidaturas en Michoacán y Guerrero, que primero sacaron una resolución en un sentido y luego la modificaron, evidentemente actuaron por consigna y cuando se aprueba lo de la revocación de mandato empiezan a poner obstáculos de todo tipo”, dijo.

“Que no tenían dinero, que no iban a instalar casillas, cuando se preguntó si se juzgaba a los ex presidentes con el mismo dinero instalaron más casillas, pero luego la colocación de las casillas y la declaración constante en contra de nosotros, en contra mía, la misma cantaleta, el populismo, esa actitud no ha ayudado”, sostuvo.