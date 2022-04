PRI anuncia que votará "categóricamente" en contra de la iniciativa de reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido votará "categóricamente" en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma eléctrica, porque atenta contra la economía del pueblo y contra la Constitución.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas rechazó que los legisladores del PRI puedan venderse y apoyar la propuesta presidencial.

“Nuestro voto es en contra, no la habremos de aprobar y aunque al oficialismo no le guste, para los priistas: ¡El Legislativo es un poder, no un empleado del poder!”, dijo el diputado y dirigente priista.