AMLO reprocha actitud de la SCJN ante reforma eléctrica: “No me vengan con que la ley es la ley"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la actitud de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se enfocan en fundamentaciones legales y no van al fondo para definir la constitucionalidad de la reforma eléctrica que envió el gobierno federal al Congreso de la Unión y establece para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “un trato similar” al que reciben actualmente las empresas particulares.

López Obrador afirmó que los ministros de la Corte también deben considerar que la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue aprobada con sobornos a los legisladores y señaló que no se entró a la discusión de fondo, sino que se quedaron en la argumentación legal.

“¿Los ministros no saben que la reforma energética del gobierno anterior se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya?”, cuestionó en su conferencia de prensa.

Luego recordó que Lozoya confesó que entregó dinero a legisladores para que se aprobara la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

“¿Eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento, no”, atajó el mandatario.

La Corte decidirá esta semana la constitucionalidad de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Por ello, consideró que en el caso de la SCJN, lo que se va a demostrar es, si los ministros son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales y empresariales.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que en el tema de la discusión de su reforma eléctrica en el Poder Legislativo y Judicial, “es muy claro que hay intereses” de las empresas privadas.

Incluso, dijo que los representantes de las empresas particulares están haciendo antesala en la Cámara de Diputados, la Corte y en embajadas extranjeras, por eso consideró importante darle seguimiento a estos asuntos que no son nada más de orden jurídico.

“El debate de la Corte es pura fundamentación legal y no van al fondo, que es definir si será constitucional la reforma que establece un trato similar al que reciben las empresas particulares”, sostuvo el mandatario.

Luego, aseguró que en la anterior reforma energética, actuaron de forma “corrupta en todo sentido”.

“Ese ordenamiento que es vigente, consideró entre otras cosas que las hidroeléctricas no producen, no generan energía limpia y por eso no las pusieron como prioritarias para el despacho y las 60 hidroeléctricas del país están subutilizadas o paradas porque no les permiten subir energía, porque en esa reforma se contempló que la energía que se produce en las hidroeléctricas no es energía limpia, cuando se trata de la más limpia y barata”, dijo y agregó:

“¿Eso no lo sabían? Claro que lo sabían, pero fue un acto de corrupción y eso es lo que deben tomar en cuenta los ministros, eso es el fondo”, sentenció el presidente.

Enseguida, señaló que lo que ahora se discute con su reforma es el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores, si no se corrigen “todos los abusos” que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto.

"Ayer decía un ministro que no solo se tomaran en cuenta las reformas a los artículos constitucionales, sino también los transitorios y él mismo, como riéndose, dijo que eso no había pasado, que fueran más los transitorios que los artículos en cuestión”, expresó el mandatario.

Por ello, dijo que los responsables de la reforma energética que está vigente, hicieron “otra constitución” con los artículos transitorios.

“Fue totalmente contrario a las formas y procedimientos constitucionales y ¿quiénes hicieron eso? Los abogados de las empresas, no fueron los diputados y senadores, esos solo votaron. Las empresas tomaron el Poder Legislativo y sus abogados hicieron todos los textos, por eso tanto transitorio en la reforma energética eso es lo que se debe resolver ahora”, indicó.

“No vamos nosotros a dejar de denunciar estos atracos y son robos, no se puede simular, no se puede disfrazar de legalidad, un acto de corrupción, no se puede. Ellos quieren con la queja de inconstitucionalidad y la discusión en el Congreso, que ese sistema de corrupción que afecta a la población en Europa, sea el que se imponga en México”, aseguró López Obrador.