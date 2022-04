AMLO reprueba propuesta en EU de suspender visas a diputados del Grupo de mistad de México-Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de persecución, exclusión y el autoritarismo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestarse en contra de la propuesta del representante del partido Demócrata por el estado de Texas en Estado Unidos, Vicente González, quien plantea retirar la visa a legisladores mexicanos que forman parte del grupo de amistad México-Rusia.

“Aprovecho para decir que no veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspender las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión de Rusia a Ucrania” indicó.