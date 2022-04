“Irracional” la postura de Kenia López; Tren Maya no cambiará el azul turquesa del mar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “irracional” la postura de la senadora panista, Kenia López Rabadán, quien afirmó a través de un video que el proyecto del Tren Maya cambiará “el color azul turquesa” del mar caribe en el sureste de México.

“Esto es lo típico y no es la senadora, son millones y ese es el pensamiento conservador. Para ellos, todos los demás son ignorantes, ese es el discurso: ‘nosotros somos gente de bien, gente educada, tenemos preparación, los demás son nacos, no tienen capacidad para darse cuenta que los manipulan, los engañan con mentiras’. Esto es importantísimo, claro que no cambia el azul turquesa del mar”, dijo.

Exponen a Kenia López en 'La Mañanera' por decir que el @TrenMayaMX cambiará el color del mar



"Miren lo que están pensando: ‘Un gobierno ignorante y un gobierno populista’, ‘todos los demás son ignorantes, nosotros no’", comentó @lopezobrador_. “No es broma”, dijo @_LizVilchis. pic.twitter.com/wtyFAAgr3d — LA OCTAVA (@laoctavadigital) April 6, 2022

“A ver, científicamente ¿cuál es el fundamento? Nada. Ellos sí pueden mentir, es una especie de enajenación porque piensan que es normal y en una de esas pueden pensar que así es la política y no, es un imperativo ético y noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar”, indicó.

En la conferencia mañanera, la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis exhibió un video en pantalla donde la senadora panista Kenia López Rabadán asegura que el proyecto del Tren Maya cambiará el color azul del mar en el sureste de México y dijo que el gobierno del presidente López Obrador es “letal, “dañino”, “ignorante” y “populista”.

“¡Ver para creer, lo que dijo es verdad, aunque sea mentira, fíjense hasta dónde ha llegado la oposición!”, expresó García Vilchis al exhibir la afirmación de la senadora panista por la Ciudad de México.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que la postura de López Rabadán “es de risa”

“Siempre he dicho que en política una de las cosas que no se debe hacer o tratar de evitar, es el ridículo y sacar lo más irracional porque debe haber equilibrio entre pasión y razón”, indicó el mandatario quien pidió que se pusiera dos veces más y “despacito” el video de la senadora panista.

El mandatario pidió poner pausa al video cuando la senadora se refirió al gobierno de la 4T como “estos cuates”.

“’Estos cuates, ¿ves? (dijo en tono fresa)... un gobierno ignorante y populista’, eso es lo típico, no es la senadora... son millones, ese es el pensamiento conservador, es el discurso de siempre... los demás son nacos, no tienen capacidad para darse cuenta que los manipulan. Claro que no cambia el azul turquesa, ¿cuál es el fundamento?”