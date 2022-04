López Obrador se lanza contra Quadri: “Clasista, racista, discriminatorio”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la actitud del diputado federal por el PAN, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, quien hace unos días ofendió a la legisladora de Morena, Salma Luévano Luna.

“Es lo mismo de la discriminación en la Cámara, que sale un diputado que se caracteriza por ser clasista, racista, discriminatorio, esos famosos, yo no sé qué estarán pensando los de Coyoacán porque es diputado federal por Coyoacán, nunca se me va a olvidar que llegó a decir que, si desaparecía Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el país salía adelante; imagínense tremenda ofensa, además, algo totalmente irracional, rebatible en todos los terrenos”, dijo y agregó:

“Pero ahora que una persona que se define como mujer se sube y le falta al respeto. ¿Por qué meternos en eso? ¿Por qué no respetar? Pues, así es el conservadurismo, así son, y no me voy a cansar de estarlo diciendo, porque esto ayuda, primero, a que no avance ese pensamiento retrógrada”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario advirtió que seguirá exponiendo de forma pública este tipo de casos para tratar de revertir la discriminación, el clasismo y el racismo en México.

“Por los jóvenes, hasta los mismos hijos de estos conservadores, que a lo mejor ellos ya están muy difícil de que cambien de parecer, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer y hay que insistir, pero los jóvenes tienen una mentalidad más fresca y pueden escuchar otras cosas y cuestionar cosas que están escuchando en sus casas y que no obedecen a lo que debe ser un ser humano fraterno, solidario, un buen ciudadano”, expresó AMLO.