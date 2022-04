El gobernador Samuel García pide evitar “dobles baños” ante sequía en Nuevo León

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador Samuel García Sepúlveda dijo que en el escenario de sequía que hay en la entidad, la población no debe repetir duchas en el día, pues es necesario el ahorro del agua para superar la crisis de escasez de líquido para el consumo humano.

Pidió a la ciudadanía abstenerse a desperdiciar el recurso, al señalar que las tres presas se encuentran en niveles inéditos, y que los recortes seguirán si no hay lluvias en la región, lo que será la única solución permanente ante el problema.

Toda esta recuperación no va a servir de nada, ni el esfuerzo, ni la inversión, si no cuidamos el consumo. Ayuden a Agua y Drenaje con todas las campañas que tenemos. Puede llegar a subir la temperatura hasta 40 grados, ese no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas”, dijo.