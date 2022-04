"Esas son decisiones nuestras y no deben intervenir": AMLO respecto a visita de Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Esas son decisiones nuestras y no deben intervenir, no hubo reclamos pero es evidente”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a la reunión que sostuvo ayer en Palacio nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar en el contexto de la discusión de la iniciativa de reforma constitucional en el sector eléctrico de México.

Recordó que en el Tratado comercial de América del Norte hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no promover la corrupción y advirtió que si los funcionarios de Estados Unidos que están en contra de su iniciativa deciden acudir a tribunales internacionales, "vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas", indicó.

El encuentro privado se realizó ayer a mediodía, luego que el mandatario mexicano reveló en su conferencia mañanera que funcionarios del gobierno de Estados Unidos han planteado que no están de acuerdo con la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga preponderancia sobre las empresas privadas nacionales y extranjeras.

Incluso, dijo que los funcionarios estadunidenses han llegado a insinuar que la iniciativa del gobierno de México en el sector eléctrico, viola los acuerdos del Tratado comercial de América del Norte.

En la conferencia mañanera de este jueves 7, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el encuentro con el diplomático extranjero y rechazó cualquier acto de intervención del gobierno de Estados Unidos en el tema de la reforma eléctrica en México.

“Estas son decisiones nuestras y no deben intervenir, no hubo reclamos pero es evidente. Hasta una funcionaria de la secretaría de Energía envió una carta amenazante, de que estábamos con la iniciativa de la reforma eléctrica y hablando del tratado, cosa que no es cierto”, dijo y agregó:

“Además, eso también se lo dije al señor John Kerry de manera muy respetuosa y a quienes hacen este planteamiento, de que en el Tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no promover la corrupción y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas”, advirtió AMLO.

Luego, señaló que “afortunadamente” el embajador Ken Salazar es respetuoso y dijo que la relación del gobierno de México con Estados Unidos es buena.

“Pero los que están acostumbrados a saquear y robar no quieren dejar de hacerlo, hay un dicho popular `Gallina que come huevo ni aunque le quemen el pico`. Los domina la ambición, no tienen llenadera”, sentenció el mandatario mexicano.