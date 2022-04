"Yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo": esta es la nueva respuesta de Loret a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Loret de Mola respondió desde su canal de Latinus a los nuevos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra durante la conferencia mañanera del jueves.

El Ejecutivo federal exhibió hoy la copia de la factura de un inmueble que tuvo un costo de 24 millones de pesos con fecha del 15 de agosto de 2019, donde Loret de Mola aparece como “receptor” de la transacción financiera, aunque el mandatario aseguró que se trata de la adquisición de un departamento.

Además, el mandatario presentó el plano de un predio de 3.4 hectáreas en el destino turístico de Valle de Bravo en el Estado de México, cuya propiedad atribuyó al conductor.

Incluso dijo en tono irónico que "la mansión con alberca” de Loret de Mola en Valle de Bravo hace ver como “una bañera” la alberca de la residencia que rentó su hijo José Ramón López Beltrán en la ciudad de Houston, Texas.

En el programa que conduce semanalmente en Latinus, Loret de Mola dio su respuesta.

“Presidente: el que no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar es usted, el que ha vivido de sobres amarillos con efectivo es usted, al que se le volvieron los hijos millonarios es a usted”, dice Loret en el tuit con el que lanzó el video de su programa.

Presidente: el que no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar es usted, el que ha vivido de sobres amarillos con efectivo es usted, al que se le volvieron los hijos millonarios es a usted. Mi respuesta a sus ataques en #Loret de @latinus_us: https://t.co/y2GoJ6COxt pic.twitter.com/Bxu9rnV16T — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 8, 2022

El conductor defendió que lo que ha ganado es fruto de su trabajo en medios acreditados. “Con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida”, argumentó. “El que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted (…) Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios”.

Un dinero mal habido, un chayote, “no me lo va a encontrar, ya no me lo encontró”, recalcó Loret, para luego afirmar: “Yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo. Eso usted lo sabe, que me ha mandado investigar hasta por debajo de las piedras”.

El conductor acusó al mandatario de usar “todo el poder del Estado” para perseguir a un periodista, violar su vida privada, exhibir direcciones personales “y ponerme a mi y a mi familia a merced de los delincuentes a los que usted trata con tanto cariño”.

Loret de Mola reiteró que los ataques del Ejecutivo son consecuencia de que no han podido desmentir los reportajes sobre los familiares del propio López Obrador. “No me voy a doblar”, advirtió.