AMLO denuncia que ministros de la SCJN que validaron la LIE fueron sometidos “a fuertes presiones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer validaron la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica (LIE), estuvieron sometidos “a fuertes presiones” de gobiernos extranjeros, representantes de empresas y políticos opositores a su gobierno.

Advirtió que la resolución de los cuatro ministros de la Corte, Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Jazmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, deja improcedentes los amparos interpuestos en contra de la ley impulsada por el gobierno federal y aseguró que esta norma secundaria, no violenta el Tratado comercial de América del Norte.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que así como los miembros de la SCJN recibieron presiones, sus opositores ahora se están enfocando en los integrantes del Congreso de la Unión y advirtió a los legisladores de que serán exhibidos como traidores a la patria en caso de que se asuman como representantes de empresas y gobiernos extranjeros.

Estoy más tranquilo porque ya con lo de ayer, salvamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y garantizamos que no aumente el precio de la luz, sin embargo tenemos también otro plan, en el caso de que se suelten los cañonazos a todo lo que da y de todo tipo como en la época de Alvaro Obregón, andan torciéndole el brazo a todo el que pueden y todo al que se deja, y en el caso de la reforma constitucional lo mismo, ahí andan haciendo lobby, le llaman sutilmente”, dijo y agregó:

“Pero también, les digo a los legisladores que lo piensen porque se van a exhibir como traidores a la patria, que lo piensen, no es una amenaza y ni siquiera advertencia, es recomendación de buena fe, es un consejo, desde luego, si se asumen como representantes del pueblo porque si no han lo han internalizado y no les importa, no hay nada qué hacer frente a la hipocresía”, sostuvo.

Luego, consideró que si no se reúne las dos terceras partes de la votación que se requiere para aprobar una reforma constitucional, los legisladores y la sociedad deben saber que la resolución de la SCJN garantiza la protección básica que le importaba al gobierno federal en el caso de los amparos interpuestos.

Ello debido a que la mitad de amparos, en automático quedan improcedentes y los más importantes”, aseguró AMLO.